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Cronaca | 30 marzo 2026, 15:18

Corvi alla ricerca di cibo devastano le tombe al cimitero Monumentale

I volatili rovesciano vasi e fiori, sporcano con guano le tombe

Corvi alla ricerca di cibo devastano le tombe al cimitero Monumentale

Corvi alla ricerca di cibo devastano le tombe al cimitero Monumentale

I corvi, alla ricerca di larve ed insetti, prendono di mira le tombe al cimitero Monumentale. Cittadini e visitatori da tempo segnalano la presenza sempre più consistente di questi volatili al camposanto, che danneggiano gli arredi funerali e non solo. Rovesciano vasi e fiori, portano via o spostano gli oggetti lasciati vicino alle lapidi e sporcano con guano le tombe. 

"Disagi familiari"

A portare il problema in Sala Rossa il vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, che chiarisce: "la situazione genera disagi ai familiari dei defunti, oltre a determinare degrado".

"È una condizione - aggiunge- che colpisce il decoro dei luoghi e il rispetto dovuto a chi non c’è più, ma anche l’affetto di chi continua a frequentare quei luoghi". 

Tra il 2024 ed inizio 2026, ha replicato l'assessore ai Servizi Cimiteriali Chiara Foglietta, "sono pervenuti soltanto due reclami". Un numero maggiore è stato raccolto dagli operatori che si occupano delle pulizie dei cimiteri. Un problema che, almeno per il momento, non sembra avere soluzione. 

No ultrasuoni

La proposta di utilizzare ultrasuoni è infatti stata cassata perché questi "avrebbero infastidito anche gli altri volatili e l'intervento di altri rapaci antagonisti dei corvi".

Cinzia Gatti

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