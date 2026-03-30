Corvi alla ricerca di cibo devastano le tombe al cimitero Monumentale

I corvi, alla ricerca di larve ed insetti, prendono di mira le tombe al cimitero Monumentale. Cittadini e visitatori da tempo segnalano la presenza sempre più consistente di questi volatili al camposanto, che danneggiano gli arredi funerali e non solo. Rovesciano vasi e fiori, portano via o spostano gli oggetti lasciati vicino alle lapidi e sporcano con guano le tombe.

"Disagi familiari"

A portare il problema in Sala Rossa il vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, che chiarisce: "la situazione genera disagi ai familiari dei defunti, oltre a determinare degrado".

"È una condizione - aggiunge- che colpisce il decoro dei luoghi e il rispetto dovuto a chi non c’è più, ma anche l’affetto di chi continua a frequentare quei luoghi".