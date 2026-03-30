Azienda Agricola Gallo: se il segreto delle uova è tutto nella loro qualità

L’uovo è il simbolo più antico di rinascita: lo si ammira nei cesti primaverili accanto ai primi germogli e a Pasqua, seppure sempre più spesso nella sua versione al cioccolato, lo si scambia come augurio di vita nuova. E questo forse perché l’uovo, quello vero, è un alimento semplice e perfetto, ora finalmente riconosciuto anche dalla scienza – che per decenni lo aveva guardato con sospetto – come parte integrante di una dieta sana e di qualità. Ed è proprio all’uovo che, nelle campagne di Piozzo, Enzo e Daniela Gallo continuano a dedicare la loro vita, trasmettendo la stessa passione ai figli David e Alex. Una passione che, pur traducendosi ogni giorno in un duro lavoro, ha saputo fare di un’antica attività, legata alla terra e portata avanti ormai da tre generazioni, un’opportunità concreta per guardare al futuro.

Se di generazione in generazione a restare protagonista unico è l’uovo

Quella dei Gallo è un’azienda che ha fatto della specializzazione il suo punto di forza: produce esclusivamente uova fresche, senza cedere alla tentazione di trasformarle in derivati o di allargarsi a settori diversi. Tutto ebbe inizio negli anni Sessanta, quando la nonna, per necessità e su consiglio di un commerciante del settore, decise di avviare un piccolo allevamento. Da quei primi due capannoni con settemila galline, l’attività è cresciuta fino a diventare un centro di selezione moderno, dove le uova vengono pesate, timbrate e confezionate. E oggi l’azienda, grazie a Davide ed Alex, sta vivendo una nuova fase di rilancio: tra manutenzioni, collaborazioni strategiche e un’attenzione sempre maggiore alla biosicurezza, la famiglia Gallo guarda al futuro con la concretezza di chi ha le idee chiare. Senza mai dimenticare, però, che il cuore dell’impresa resta il legame diretto con la propria clientela.

Uova per tutti i gusti e per ogni esigenza

Uno dei tratti distintivi dell’azienda è la capacità di offrire, grazie alla gestione dei tre principali codici di allevamento, uova per ogni esigenza: quelle preferite dalla grande distribuzione e dall’industria, in grado di associare i numeri alla sicurezza; quelle ricercate invece dalla ristorazione, frutto di un’alimentazione che integra al mais estratti di zucca e carote in grado di regalare al tuorlo delle uova stesse un colore rosso intenso, ideale per la pasta fresca e per proporre piatti anche visivamente accattivanti; quelle infine distribuite invece ai negozi di fiducia, che ricercano una qualità quasi artigianale, legata a galline allevate all’aperto. Ed è a questa nicchia che Davide ed Alex stanno guardando con sempre più attenzione per dare alla loro azienda, rispondendo a una crescente esigenza del mercato, un’identità capace di proiettarla nel futuro.

«Le nostre uova? So di cosa parlo e le mangio ogni giorno»

Mentre David Gallo mi accompagna a visitare l’azienda gli chiedo a bruciapelo che cosa sia per lui l’uovo. La risposta è senza esitazioni: «Per me l’uovo è vita. Ed è per questo che mangio ogni giorno le uova che produciamo, perché so che si tratta di prodotti di altissima qualità: per il mangime con cui alimentiamo le galline, per la pulizia continua che garantiamo loro, per i sempre maggiori controlli a cui le sottoponiamo». In questa semplicità di parole si racchiude lo stile della famiglia: puntare alla qualità, nella consapevolezza che essa si costruisce a monte, con serietà e trasparenza. Ed è per questo che i Gallo rivendicano con orgoglio il valore del proprio lavoro: quello che fanno giorno dopo giorno per produrre le loro uova; quello che li vede aprire le porte dell’azienda il sabato mattina a chi vuole comprare una dozzina di uova; quello che li vede impegnati in prima persona a portare i propri prodotti ai Mercati Generali di Milano, ai migliori ristoranti del territorio, ai negozi della zona. Del resto questo lavoro ha un segreto: la stessa passione con cui la nonna, sessant’anni fa, accudiva le sue prime galline.





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Azienda: Azienda agricola Gallo - Uova

Località: Piozzo (CN)

Telefono: (+39) 336 1012771

Sito web: www.aziendadavidgallo.it