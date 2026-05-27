L’Ospedale Agnelli di Pinerolo vara il nuovo ‘Trauma Team’

Nasce da una collaborazione quotidiana tra il Servizio di Anestesia e Rianimazione, diretto da Roberto Vacca, e la Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, diretta da Marina Civita. Ora, con un documento approvato dall’Asl To3, coinvolge anche la Chirurgia Generale, l’Ortopedia e Traumatologia e la Radiologia dell’Ospedale di Pinerolo. All’Agnelli è operativo un vero e proprio ‘Trauma Team’, in grado di gestire le emergenze maggiori che non mancano. Il Pinerolese infatti è una terra caratterizzata da vallate alpine, turismo outdoor e importanti arterie di collegamento, con migliaia di persone che lo raggiungono.

Il nuovo modello organizzativo mira a prendere in carico il paziente politraumatizzato in maniera tempestiva, con un coordinamento tra medici, infermieri, radiologi, chirurghi, ortopedici e operatori sanitari sin dai primi minuti del suo arrivo in ospedale. Questa è una risposta ai casi che si trova ad affrontare il Pronto soccorso.

“La definizione di procedure standard e protocolli di organizzazione interni, soprattutto quando le specialità coinvolte sono molteplici, è uno strumento fondamentale per intervenire in tempi rapidi e assicurare al paziente le migliori cure, in particolare se politraumatizzati – commenta il direttore generale dell’Asl To3 Giovanni La Valle –. Il lavoro di équipe per riuscire a raggiungere gli obiettivi deve essere coordinato e rispettare i tempi corretti di intervento, come un’orchestra dove tutti gli elementi sanno perfettamente quando e come intervenire per garantire l’armonia della melodia. Il coordinamento delle diverse professionalità c’è sempre stato e ha sempre portato ottimi risultati, ma la messa a punto di un vero e proprio sistema di intervento con l’individuazione di tutte le figure coinvolte e la definizione di modalità precise di intervento non può che migliorare la risposta a situazioni ad alta complessità clinica, molto frequenti all’Ospedale Agnelli”.