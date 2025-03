Tangenziale in tilt: la settimana comincia con un incidente all'altezza di Collegno: nessun ferito, ma traffico a rilento

La settimana inizia con un nuovo incidente lungo la tangenziale di Torino. In particolare, nella zona dopo Collegno (e in direzione Piacenza, lungo il tratto della tangenziale Nord), sono due i veicoli rimasti coinvolti.



Fortunatamente, a parte i danni materiali, nessuna persona è rimasta ferita. Ripercussioni per il traffico, quasi completamente bloccato. Al momento si viaggia solo in prima corsia.



Sul posto, insieme ai soccorritori, anche gli uomini della polizia stradale per ripristinare le condizioni di sicurezza.