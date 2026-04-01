Nuova Acropoli Torino, tre laboratori gratuiti tra aprile e giugno

Nuova Acropoli, associazione attiva a livello nazionale nei campi della filosofia, della cultura e del volontariato, propone a Torino un ciclo di tre laboratori di Filosofia Attiva ad ingresso libero e gratuito. Gli incontri si svolgeranno una volta al mese, il mercoledì dalle 19 alle 20.30, presso la sede di via della Consolata 6. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rendere la filosofia uno strumento concreto e accessibile a tutti, capace di aiutare a conoscere meglio se stessi e a migliorare il rapporto con gli altri e con il mondo. I laboratori prevedono momenti teorici affiancati da attività pratiche, tra esercizi, giochi, momenti di confronto e sperimentazione diretta.

Programma degli incontri:

15/04/2026 h 19 Tra il dire e il fare… iniziamo con il provare!

Ti piacerebbe migliorare qualcosa di te? Conosci i tuoi punti deboli? Ed i tuoi punti forza? Vorresti, ma non sai da dove iniziare? Inizia… dall’inizio! I più antichi filosofi d’Occidente e d’Oriente possono essere d’aiuto. Come? Scopriamolo insieme, mettendoci in gioco ed “iniziando a provare”.

13/05/2026 h 19 Fanno tutti così… sicuro che piaccia anche a te?

Non ci sentiamo sempre liberi di essere come vorremmo e ci troviamo a seguire modelli e stereotipi che non ci rappresentano e che non sentiamo nostri. Sulla conquista della libertà scopriamo insieme cosa ci insegna il mito della caverna di Platone? Diventiamone i prigionieri per una sera e sperimentiamo come conquistare la libertà… e da chi o da che cosa liberarci.

10/06/2026 h 19 L'importante è che stia bene io... e se stessimo bene tutti?

Come può il mio benessere incontrare quello di chi mi sta intorno? È possibile trovare un equilibrio? Siamo sicuri che condividere significhi perdere qualcosa e non guadagnarla? Da Oriente a Occidente tanti si sono interrogati sul come costruire una comunità più armonica. Capiremo cosa significa iniziando da un piccolo gruppo.

Per partecipare è possibile prenotarsi contattando il numero 3515510803 (anche via WhatsApp) oppure scrivendo a torino@nuovaacropoli.it . Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.nuovaacropoli.it .

Nuova Acropoli è una associazione di filosofia, cultura e volontariato presente in 14 città italiane. Si dedica alla diffusione di un volontariato consapevole attraverso la ricerca di valori dell'essere umano e la loro applicazione nella nostra società. Questa modalità, di pensiero ed azione insieme, è Filosofia Attiva, la filosofia di sempre che recupera il suo ruolo originario di strumento per la conoscenza di noi stessi, degli altri e del mondo che ci circonda.