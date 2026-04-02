Pasqua e Pasquetta alla Reggia di Venaria, tra aperture prolungate e momenti musicali nei Giardini

Da sabato 4 a lunedì 6 aprile la Reggia di Venaria celebra le festività pasquali con aperture prolungate e momenti musicali all’interno dei suoi Giardini. Le sale barocche della Reggia saranno aperte al pubblico fino alle ore 20 il sabato e la domenica di Pasqua, e fino alle ore 19 il lunedì di Pasquetta, mentre i Giardini saranno visitabili fino alle ore 19.30.

Oltre alla visita agli spazi interni della Reggia con i suoi capolavori di arredo, scultura e architettura barocca, i visitatori possono rilassarsi all’aria aperta nei Giardini, caratterizzati dalle prime incantevoli fioriture primaverili, allietati da momenti musicali a cura del Conservatorio “G. Verdi” di Torino (il giorno di Pasqua alle ore 15.30; lunedì 6 alle ore 10.30 e 15.30).

Per visitare comodamente i Giardini è possibile salire a bordo del trenino La Freccia di Diana che accompagna i visitatori lungo le scenografie verdi del Parco Basso, e per una pausa golosa, oltre alla possibilità di fare il tradizionale pic-nic di Pasquetta con vista sulla Reggia, il Patio dei Giardini sarà aperto tutti i giorni con servizio di caffetteria e ristoro garantendo una vista unica sulla Peschiera e il maestoso panorama delle Alpi. Infine si possono ammirare gli spettacoli d’acqua della Fontana del Cervo nella Corte d'onore e della Fontana d'Ercole nel Parco Basso, ed avere l’opportunità di raggiungere in bicicletta il Castello della Mandria attraverso l’omonimo Parco naturale.

Per ulteriori informazioni: https://lavenaria.it/