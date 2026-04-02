Al via i lavori di ripristino del ponte del Canale Cavour

Al via domani i lavori di messa in sicurezza del ponte del Canale Cavour sul fiume Dora Baltea al confine tra i Comuni di Verolengo (TO) e Saluggia (VC), dove in questi giorni sono in corso le operazioni di preparazione del cantiere e le verifiche dei funzionari della Città Metropolitana di Torino per la tutela della fauna ittica, necessarie prima dell’avvio dei lavori.

L’intervento di messa in sicurezza del ponte ottocentesco è finanziato dalla Regione Piemonte con 350 mila euro.

Lo scorso 12 marzo l’AIPo, Agenzia interregionale per il Fiume Po, aveva segnalato la sussistenza di condizioni di criticità sulla soglia di fondo alveo nella zona compresa tra la sesta e la nona

arcata del ponte a partire dalla sinistra idraulica. A fronte di questa segnalazione la Regione Piemonte è prontamente intervenuta con sopralluoghi a cui hanno partecipato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, i tecnici della Direzione regionale Opere Pubbliche e dell’Associazione di Irrigazione Ovest Sesia per condividere la tipologia di intervento

necessario alla messa in sicurezza.

L’intervento prevede il ripristino urgente delle opere idrauliche e del tratto più ammalorato della soglia con il riempimento delle buche erosive presenti al di sotto della settima campata del ponte canale.

“Non appena ricevuta la segnalazione da parte di Aipo, siamo immediatamente intervenuti con un sopralluogo tecnico che ho voluto eseguire personalmente insieme ai tecnici e all’associazione Ovest Sesia. Abbiamo individuato e messo a disposizione le risorse per far partire i lavori nel più breve tempo possibile. Oggi manteniamo l’impegno e mettiamo in sicurezza un’opera del nostro Piemonte, che è un patrimonio di tutti e che proprio quest’anno compie 160 anni e che è fondamentale per le tante aziende agricole del nostro territorio”, dichiara il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

"Questo intervento rappresenta un esempio concreto di come la Regione Piemonte operi con tempestività e in stretta sinergia con gli enti coinvolti per garantire la sicurezza del territorio. Parliamo di un’infrastruttura storica e strategica, la cui funzionalità è essenziale non solo sotto il profilo idraulico, ma anche per il sistema agricolo locale. La messa in sicurezza del ponte canale Cavour dimostra ancora una volta l’attenzione costante alla prevenzione e alla manutenzione, perché intervenire prima che le criticità si aggravino significa tutelare comunità, attività produttive e patrimonio infrastrutturale”, aggiunge l’assessore alle Opere pubbliche Marco Gabusi.

“Grazie al presidente Cirio e alla Regione Piemonte, sempre pronti a intervenire durante le situazioni di emergenza e dissesti idrogeologici, non lasciando gli enti soli ad affrontare i costi del ripristino delle somme urgenze. Una Regione, insomma, mamma e non matrigna con i Comuni, soprattutto quelli più piccoli”, sottolinea il presidente della Provincia di Vercelli Davide Gilardino.

“Ringraziamo la Regione Piemonte che ha prontamente stanziato la somma necessaria all’avvio dei lavori di somma urgenza, la cui realizzazione è in capo alle associazioni Ovest Sesia ed Est Sesia”, aggiunge il presidente di Ovest Sesia Stefano Bondesan.