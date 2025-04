Ruba uno smartphone poi minaccia un giovane con una bottiglia rotta, arrestato

E' stato fermato dalla Polizia Locale il responsabile di una rapina avvenuta in via Milano angolo via San Domenico. Il fatto domenica sera intorno alle 22, quando allertati dai passanti gli agenti sono riusciti a bloccare il presunto autore del furto di uno smartphone, un 25enne di origine nordafricana.

Secondo l’accusa, qualche istante prima, sempre lungo via Milano, ma all’altezza di piazza della Repubblica, il 25enne aveva tolto di mano il telefonino a un altro giovane, per poi dirgli di non volerlo restituire e minacciandolo con una bottiglia rotta.

Il ragazzo si è quindi allontanato, ma il giovane cui era stato rubato lo smartphone non si è dato per vinto e ha seguito l'individuo. A quel punto è stato provvidenziale l'intervento della pattuglia dell’Aliquota Pronto Impiego, insieme a un pattuglia del Reparto Operativo Speciale. Il 25enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria e arrestato per rapina. E poi condotto al Lorusso e Cutugno.