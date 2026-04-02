Venerus il live al Teatro Concordia di Venaria

Venerus prosegue con il suo "Speriamo - IL TOUR 2026” con un nuovo appuntamento a Venaria Reale al Teatro Concordia venerdì 10 aprile.



L'artista porterà dal vivo i brani contenuti nel suo ultimo album insieme alle tracce che hanno contribuito ad affermare Venerus come una tra le penne più innovative ed espressive degli ultimi anni.

Uno spettacolo immersivo che nasce come estensione naturale del disco, un viaggio dal vivo pensato per accogliere e restituire tutte le sue molteplici sfumature. Sul palco le canzoni diventano materia viva: si trasformano, respirano, si intrecciano ai racconti e alle emozioni che hanno attraversato le loro “ere” creative, portando con sé le tempeste, le intuizioni e gli incontri che ne hanno segnato la nascita. Ogni tappa del tour diventa così un rituale collettivo, un luogo in cui il pubblico viene invitato a condividere quello stesso fiducioso abbandono che abita il disco, quel «speriamo» che oggi è quasi un mantra quotidiano.