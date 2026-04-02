Leo Gassmann, Gianluca Ricuperati, Nicola Savino, il trio di “Sensualità a corte”: gli ospiti del 41° Lovers Film Festival

Il Lovers Film Festival torna a Torino per la 41esima edizione dal 16 al 21 aprile al Cinema Massimo. “Ormai ho un legame d’affetto con questa città e con il Lovers - commenta Valdimir Luxuria, direttrice del Lovers-. Torino è una città dei diritti, un modello esemplare, ma oggi ci sono ancora tante difficoltà. Alcune nazioni che consideravamo fari di libertà hanno fatto passi indietro. Il tipo di questa edizione, Chi guarda chi, l’ho scelto perché chi viene guardato e giudicato può restituire lo sguardo a chi è incline all’odio”.

“Obiettivo dei festival è di allargare la comunità - aggiunge il direttore del Museo del Cinema, Carlo Chatrian -. Penso che ci sia bisogno di Festival e dell’approccio che il Lovers porta che va al di là delle barriere”.

L’inaugurazione della kermesse, che quest'anno ha avuot un budget da 550 mila euro, sarà giovedì 16 aprile alle 19.30 alla Mole Antonelliana. Presente alla serata la madrina della 41esima edizione, l’attrice Donatella Finocchiaro. Durante la serata interverranno anche il sopranista Federico Fiorio, che intonerà alcune arie di Farinelli, e il pianista Luigi Trivisano.



Il film di apertura alle ore 21,15, Cinema Massimo, sala 1 sarà il lungometraggio “Maspalomas” di Aitor Arregi, Jose Mari Goenaga (alla presenza del regista Goenaga), preceduto dal cortometraggio realizzato con l’IA “Mike and the Magazine” di Marcello Paolillo (presente in sala).

I film

Sono 50 i film in programma, provenienti da 21 nazioni, 32 anteprime, in anteprima mondiale di Frisk. Fra i film fuori concorso al festival, oltre alla pellicola di apertura, “Blue Film” di Elliot Tuttle venerdì 17, alle 22,30 in sala 1. “Strange journey: the story of Rocky Horror” di Linus O’Brien domenica 19 aprile alle 16 in sala 3. Il film di chiusura “Plainclothes” di Carmen Emmi sarà martedì 21 alle 20,30 in sala 1. Tra le novità il premio Adoration Award e torna il Premio del Pubblico e il Premio Matthew Shepard.

Gli ospiti

Venerdì 17 aprile alle 17,45, in sala 3 sarà ospite della cerimonia del premio Riflessi nel buio, lo scrittore saggista e giornalista Gianluigi Ricuperati. Sempre venerdì, ma alle 20 in sala 1, prima della proiezione di “Apenas Coisas Boas” di Daniel Nolasco, la stand up comedian Simonetta Musitano intratterrà il pubblico con un monologo comico. Domenica 19 aprile, alle 17.45, in sala 3 ci sarà, come ormai consuetudine il focus EuroPride ospite sarà Patrick Orth, presidente di EPOA - European Pride Organisers Association, Patrik Rásky del Budapest Pride e Romas Zabarauskas, regista di “The Activist” che sarà proiettato a fine incontro.

“Vietare il Pride è un principio fascista - commenta Luxuria in riferimento al divieto dell’Ungheria di organizzare il Pride-. Mi sarei aspettata più presa di posizione, noi l’abbiamo invitato e spero in qualche modo di detronizzare quel despota che è Orban”.

Ospite musicale lunedì 20 aprile, alle 20, in sala 1 direttamente dall’ultimo Festival di Sanremo, Leo Gassmann, con una performance in apertura alla proiezione di “Bookends” di Mike Doyle. Martedì 21 aprile, alle 20,30, in sala 1 padrino della serata di chiusura sarà il conduttore Nicola Savino.

Fra gli altri ospiti cinematografici i protagonisti di sabato 18 marzo il trio comico genovese Marcello Cesena (Jean Claude), Simona Garbarino (Madre) e Fabrizio Lopresti (Daiana) che riceveranno il nuovo premio Adoration Award prima della proiezione di “Sensualità A Corte - Il Film” di Marcello Cesena.

Per info e programma: https://www.loversff.com/it/