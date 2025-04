E' polemica sulla piscina Franzoj: "Ha aperto due mesi fa ma ci sono continui guasti"

Piccoli guasti e malfunzionamenti. Dopo la riapertura, a gennaio, della piscina Franzoj di strada Antica di Collegno 211, sono arrivate una serie di segnalazioni: phon rotti, acqua fredda in vasca, pozzetti delle docce che scaricano male. Motivo che ha portato il capogruppo della Lega in Circoscrizione 4, Carlo Morando, a presentare un’interpellanza.

Troppo disagi

“Da due mesi ricevo segnalazioni da diverse persone su una piscina che è appena stata riaperta dopo due anni di lavori di ristrutturazione - così Morando -. Un elenco esagerato per un impianto appena risistemato. Per questo ho depositato un documento, volto a chiarire le cause di questi problemi e a sollecitare la rapida risoluzione”.

"Nuovi lavori"

A stemperare i toni ci pensa la coordinatrice allo Sport, Sonia Gagliano. “Qualche intoppo c’è ma ci siamo attivati sia sulle temperature dell’acqua sia sui phon - replica Gagliano -. L’acqua non è caldissima ma non è nemmeno fredda. Qualche disagio è dovuto a lavori iniziati ma non ancora terminati. Abbiamo già pronto un elenco di problemi da risolvere da consegnare alla ditta, che provvederà a cantierizzarli alla fine della stagione invernale, quando l’impianto (attualmente al coperto) chiuderà”. Come il caso delle canaline che non scaricano correttamente l’acqua in vasca, rischiando di raffreddarla. Si provvederà anche alla completa sostituzione delle vetrate esterne con serramenti completamente nuovi. Alla fine dei lavori si darà il via alla stagione estiva.

Intanto la Franzoj lunedì 7 aprile resterà chiusa a causa di un intervento di Iren di manutenzione programmata.