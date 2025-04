Nichelino investe sulla scuola: lavori in corso per la nuova Rodari e la Papa Giovanni

Bambini in visita al cantiere della nuova scuola di Nichelino

Sotto gli occhi attenti e sognanti di bambine e bambini continuano ad avanzare i cantieri delle due nuove scuole ecologiche di Nichelino. La primaria Rodari (che vedrà anche la nascita di una moderna ludoteca) e quella dell'infanzia e primaria Papa Giovanni vedranno la luce nei prossimi mesi.

Azzolina: "Futuro pensato per le nuove generazioni"

"Questo è il modo migliore per tornare a sperare nel futuro è quello di sognarlo ma, soprattutto, di continuare a costruirlo assieme a bimbe e bimbi - ha spiegato l'assessore all'edilizia scolastica Alessandro Azzolina - In questo futuro noi crediamo talmente tanto che continuiamo ad investire decine di milioni di euro, gran parte ricavati da bandi, per la sicurezza scolastica, due nuove scuole più la nuova ludoteca completamente autosostenibili dal punto di vista energetico, un piano straordinario e senza precedenti di sostituzione degli infissi nelle scuole".

"L'obiettivo è fare di Nichelino una Città educativa"

Mentre le due nuove scuole e la ludoteca prendono sempre più forma, a Nichelino si continua "ad investire in manutenzione scolastica, progetti educativi e istruzione", ha aggiunto Azzolina. "In silenzio e lasciando parlare i fatti, continua questa rivoluzione scolastica per tutta la città. Insieme alle bambine e ai bambini faremo sempre di più di Nichelino una Città educativa".