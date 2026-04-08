 / Cronaca

Cronaca | 08 aprile 2026, 17:05

Travolto sulle strisce mentre è in bici: momenti di paura in corso Belgio

Incidente all'angolo con via Ricci: una Lancia Y investe un ragazzo, poi l'arrivo dell'ambulanza

Travolto sulle strisce mentre è in bici: momenti di paura in corso Belgio

Travolto sulle strisce mentre è in bici: momenti di paura in corso Belgio

Momenti di paura  nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 aprile, in corso Belgio, all'angolo con via Giuseppe Ricci, dove un ragazzo in bicicletta è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali. 

Centrato da una Lancia Y

L'impatto è avvenuto poco dopo le 16.30 ed ha subito attirato l'attenzione di chi si trovava in zona. Secondo le prime informazioni, il giovane stava passando in sella alla bici quando è stato colpito da una Lancia Y nera. L'urto lo ha fatto cadere a terra, dove è rimasto disteso, suscitando la preoccupazione dei presenti.

L'arrivo dell'ambulanza

Immediato l'intervento dei passanti, che si sono fermati per prestare aiuto e hanno allertato i soccorsi, con un'ambulanza arrivata prontamente sul posto. Il ragazzo sarebbe cosciente, ma potrebbe avere riportato delle ferite: al momento non si conoscono ancora le sue condizioni né l'eventuale prognosi.

La dinamica dell'incidente è ora al vaglio, mentre sul luogo cresce l'attesa per l'arrivo dei sanitari.

Marco D’Agostino

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium