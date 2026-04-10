“Resilienza al femminile”, a Torino un pomeriggio tra letteratura e cinema

Mercoledì 22 aprile 2026, alle ore 15.30, presso la sede di Vol.To – Centro Servizi per il Volontariato ETS (via Giolitti 19/21, Torino), l’Associazione D.I.V.A. OdV organizza un pomeriggio dal titolo “Resilienza al femminile tra letteratura e cinema”, dedicato al racconto dell’esperienza femminile attraverso due linguaggi diversi ma complementari.

L’incontro si aprirà con la presentazione del romanzo “Invisibile” (Edizioni Pedrini) di Debora Bocchiardo. Ambientato nella Torino del 1919, il libro attraversa anni segnati da guerra e trasformazioni sociali, restituendo uno sguardo sulle difficoltà e sui cambiamenti nella condizione delle donne.

A seguire, la conferenza “Anna Magnani: il volto del Neorealismo italiano”, un percorso tra immagini e aneddoti che ripercorre la figura dell’attrice, simbolo di un’epoca e protagonista di una stagione centrale del cinema italiano. A condurre l’incontro sarà la stessa Debora Bocchiardo, giornalista e autrice, laureata in Storia e Critica del Cinema. Da oltre vent’anni realizza conferenze in Piemonte con un linguaggio diretto e accessibile, pensato per accompagnare il pubblico nella comprensione del cinema e dei suoi protagonisti, senza tecnicismi.

L’iniziativa si inserisce nel percorso culturale promosso dall’Associazione D.I.V.A. OdV, impegnata nel proporre occasioni di approfondimento e confronto sull’universo femminile, favorendo momenti di partecipazione e relazione.

L’ingresso è libero