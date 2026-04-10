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S. Rita / Mirafiori | 10 aprile 2026, 20:20

Parcheggi occupati da furgoni a noleggio: “Mancano gli stalli per i residenti"

Nucera: “Presunta occupazione sistematica, servono verifiche e misure correttive”

Sosta sotto pressione in Circoscrizione 2

Sosta sotto pressione in Circoscrizione 2

Parcheggi sempre occupati e residenti senza alternative. E' la segnalazione che arriva dalle vie Duino e Palma di Cesnola, sul territorio di Mirafiori sud.

E' il coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 2, Alessandro Nucera, su protesta dei cittadini della zona, a puntare il dito contro una presunta occupazione sistematica degli stalli di sosta da parte di furgoni riconducibili ad attività di noleggio.

Secondo quanto riportato, la presenza continuativa dei mezzi ridurrebbe drasticamente la disponibilità di parcheggi per chi vive nella zona, con disagi quotidiani ormai consolidati.

"Chiediamo di verificare la regolarità della situazione e di valutare possibili misure per garantire maggiore equilibrio tra attività commerciali e diritto alla sosta dei residenti" così Nucera.

ph.ver.

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