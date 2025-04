Un nuovo varco per la memoria: il Sacrario del Martinetto diventa più inclusivo

Un nuovo varco ed eliminazione delle barriere architettoniche. Si è concluso nei giorni scorsi l'intervento di messa in sicurezza, nato per migliorare la fruibilità al Sacrario del Martinetto di corso Appio Claudio durante gli eventi commemorativi. L'intervento nel quartiere San Donato, in accordo con la Soprintendenza, ha avuto un costo di circa 23mila euro.

"Abbiamo creato una nuova apertura, con taglio della muratura, in grado di rispettare i disegni geometrici - ha spiegato il dottor Flavio Aquilano, del servizio Tecnico manutentivo edifici per la Cultura -, e in aggiunta l'inserimento di una struttura di sostegno in acciaio e di un portone a chiusura. E' stato inserito un raccordo tra i due piani e un sistema di raccolta delle acque piovane. La commemorazione può essere percepita, e seguita, sia dall'esterno che dall'interno".

Il passaggi ha una larghezza pari a 180 centimetri mentre la muratura è costituita da pietrame e corsi di mattoni pieni. "Un ringraziamento al Comune per aver trovato i fondi per questo rilancio" hanno commentato i coordinatori Sonia Gagliano e Lorenzo Ciravegna. "Un luogo che ora è più accessibile e inclusivo, in risposta alla partecipazione crescente dei cittadini" ha ribadito l'assessore alla Cultura della Città, Rosanna Purchia.

Ora il Sacrario sarà pienamente accessibile, in tempo per le celebrazioni del XXV Aprile (quest'anno ricorre l'80esimo anniversario). "Il Sacrario viene utilizzato soprattutto in questo periodo dell'anno - ha dichiarato il presidente della Circoscrizione 4, Alberto Re -. Da qui la necessità di garantire un presidio di sicurezza per quanto riguarda la fruizione. Avevamo già montato uno scivolo sulla porta laterale, ora abbiamo aperto una porzione di muratura che garantirà piena inclusività e anche la possibilità di partecipare agli eventi dall'esterno e non solo dall'interno".