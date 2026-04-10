Giardino Boccioni, dopo le proteste arrivano i giochi per bambini

Tornano i giochi al giardino Boccioni di via Demargherita e via Gaidano. È quanto emerge dalla risposta fornita dall’assessore al Verde pubblico, Francesco Tresso, a seguito di un’interpellanza presentata dal consigliere comunale di Torino Bellissima, Pierlucio Firrao.

Nuovi giochi

Negli ultimi giorni, alcune attrezzature ludiche sono state sistemate, segnando un primo passo concreto dopo mesi di richieste. In particolare, è stato installato un nuovo gioco a molla multiposto in sostituzione dell’altalena precedentemente rimossa perché collassata nel settembre 2025. Un intervento accolto con favore, ma ritenuto ancora insufficiente rispetto alle esigenze del parco.

Le criticità

Secondo quanto emerso dall’interpellanza, l’area giochi presenta da tempo criticità: attrezzature datate, giochi mancanti e interventi di manutenzione limitati alla sostituzione di componenti usurate. Oltre all’altalena rimossa, risultano assenti anche un bilico, eliminato prima del 2019, e un’attrezzatura ginnica vandalizzata.

Monitoraggio

“La manutenzione ordinaria - ha precisato Tresso -, in capo alla Circoscrizione 2”. Al momento, tuttavia, non sono previsti ulteriori interventi. La riqualificazione complessiva del parco è stata inserita nel database delle manutenzioni straordinarie, ma non è considerata prioritaria e non rientra nei programmi immediati di spesa.