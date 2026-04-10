La Protezione Civile di Scalenghe festeggia la sua nuova sede in centro

Era il 2006 quando il Gruppo Comunale Protezione Civile Scalenghe fu fondato. Ora, vent’anni dopo, l’associazione si sposta nella nuova sede di via Stazione 5/B, che verrà inaugurata questo sabato e sarà intitolata a Fabio Paiolo ed Enzo Bertazzi.

“Un modo per ricordare il loro tempo e il loro impegno. Fabio Paiolo ed Enzo Bertazzi erano due volontari, presenti sin dall’inizio del gruppo e molto attivi”, racconta Stefano Bordino, assessore con delega alla Protezione Civile.

La protezione civile di Scalenghe era nata dall’impegno di Claudio Salut, che ha voluto e creato il gruppo coordinandolo fino alla fine del 2017. Se all’inizio c’erano circa 15 persone, negli anni si è arrivati anche a punte di 40 membri, mentre attualmente, sotto il coordinatore Franco Ferrucci, sono arruolati sedici volontari, uomini e donne di età differenti.

In questi 20 anni di storia va ricordato l’intervento in occasione del terremoto dell’Aquila, nel 2009, insieme al Coordinamento di Torino. “Quella è stata una delle principali attività che ha visto il nostro gruppo scendere in piazza sul territorio nazionale. Durante il periodo Covid hanno prestato aiuto sia sul territorio sia dove si facevano vaccini, su Pinerolo e Torino – riporta Bordino –. Alcuni volontari hanno patentini per muletti e attrezzature e insegnano ad altri nuovi volontari, con il Coordinamento di Torino fanno parecchie attività extra comunali. Sono presenti sul territorio nostro sia per manifestazioni sia in caso di piogge più abbondanti, con un monitoraggio attivo delle acque. Se i bollettini meteo prevedono anche solo allerta gialla, si muovono per verificare che sia tutto a posto o eventualmente intervenire”.

Ora è arrivato il momento di andare via dalla sede di via Maestra, nella frazione di Viotto, per lasciare posto a un nuovo servizio del Comune: “Con il Pnrr possiamo riqualificare quell’immobile come asilo nido, servizio che a Scalenghe non c’era. Quindi abbiamo dovuto spostare il gruppo provvisoriamente nei locali Comune. Abbiamo poi recuperato il fabbricato di via Stazione 5/b, in un’area comunale molto più vicina e comoda, che è sede degli uffici della Protezione Civile. In futuro sono previsti interventi per mettere anche il garage con le attrezzature, attualmente nel magazzino comunale, e spostare così il magazzino strumenti”.

Domani, sabato 11 aprile, dopo l’inaugurazione ufficiale con taglio del nastro, benedizione dei locali e dei mezzi alle ore 11, ci sarà un rinfresco per tutti. Dalle 14 si potrà assistere alla presentazione dei mezzi e degli strumenti operativi.