“Madame Bovary si accostò al camino”: Francesco Piccolo arriva alla Scuola Holden

Prosegue il ciclo di appuntamenti organizzato dalla Scuola Holden per celebrare la nascita di Academy Cinema, il nuovo percorso formativo dedicato alla narrazione per immagini. Dopo Valeria Golino, Saul Nanni e Nicolangelo Gelormini, Francesco Sossai, Margherita Vicario, la Holden apre nuovamente le porte al pubblico per un evento con uno dei protagonisti del panorama cinematografico contemporaneo.

Lunedì 13 aprile, alle 18, la Scuola Holden ospiterà lo scrittore e sceneggiatore Francesco Piccolo, che dialogherà con Martino Gozzi, Direttore Didattico della Scuola, in un incontro dal titolo “Madame Bovary si accostò al camino”, un appuntamento su cosa significhi occuparsi di sceneggiatura, esplorando i confini – a volte netti, a volte sfumati – tra il romanzo e la scrittura per lo schermo.

Francesco Piccolo, vincitore del Premio Strega nel 2014 con il romanzo Il desiderio di essere come tutti edito da Einaudi, ha firmato alcune delle sceneggiature più significative degli ultimi anni, come le serie tv L’amica geniale, La Storia e La vita bugiarda degli adulti, oltre alle collaborazioni con Nanni Moretti, Silvio Soldini, Paolo Virzì, Francesca Archibugi. Con il suo recente lavoro, La bella confusione (Einaudi, 2023), ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Premio Viareggio-Rèpaci (sezione saggistica) e il Premio Tomasi di Lampedusa.

Maggiori informazioni su www.scuolaholden.it