Il Nice Festival torna a Chieri: otto giorni di circo contemporaneo tra Chapiteau, città e comunità

Chieri si prepara ad accogliere la quinta edizione del Nice Festival, la rassegna internazionale dedicata al circo contemporaneo organizzata, dal 12 al 19 aprile, dal Centro Nazionale di Produzione blucinQue Nice. Per otto giorni, Parco Robinson e Piazza Cavour si trasformeranno in un grande palcoscenico urbano, tra spettacoli sotto Chapiteau, performance all’aperto e momenti di incontro tra artisti e pubblico.

Il festival, realizzato con il contributo della Città di Chieri, conferma la sua centralità nella vita culturale del territorio, grazie a una programmazione che unisce qualità artistica, accessibilità e un forte radicamento nella comunità.

Nove titoli e oltre cinquanta artisti

Il cartellone propone nove spettacoli e coinvolge più di cinquanta artisti provenienti da Uruguay, Spagna, Brasile, Austria, Guatemala, Cile, Francia, Argentina, Messico, Belgio e Italia. Una geografia ampia che riflette la vocazione del festival a essere un luogo di scambio tra linguaggi, culture e generazioni.

Al Parco Robinson sarà allestito lo Chapiteau, cuore pulsante della programmazione, mentre Piazza Cavour e gli spazi urbani circostanti ospiteranno performance all’aperto, costruendo un’esperienza immersiva e diffusa.

Parlare a tutte le generazioni

Accanto agli spettacoli serali, il Nice Festival dedica un'attenzione particolare alle nuove generazioni, con una proposta pensata per le scuole che intreccia momenti didattici e performance. Un modo per rafforzare il legame tra formazione, creazione artistica e territorio, trasformando il festival in un vero e proprio dispositivo culturale capace di generare partecipazione e condivisione.

Le voci del festival

L'edizione 2026 è accompagnata dalle parole delle istituzioni e dei protagonisti del progetto, che ne sottolineano il valore culturale e sociale. Antonella Giordano, Assessora alla Cultura della Città di Chieri: "Il Nice Festival è diventato un punto di riferimento imprescindibile per la vita culturale cittadina. Coniuga linguaggi diversi e offre non solo spettacoli di grande qualità, ma anche occasioni di riflessione su temi centrali del nostro tempo". "Il circo contemporaneo - commenta Beatrice Gandini, General Manager di Atla - ha la straordinaria capacità di parlare a tutti, abbattendo barriere e creando momenti di condivisione autentica. Siamo orgogliosi di sostenere un evento che contribuisce al benessere culturale della nostra comunità".

"Il Nice Festival è uno spazio vivo di incontro tra creazione, formazione e comunità", dice invece il direttore artistico del festival, Paolo Stratta. "Abbiamo rafforzato il dialogo tra artisti internazionali e giovani talenti, costruendo un programma che restituisce la vitalità del circo contemporaneo". Infine Caterina Mochi Sismondi, direttrice della compagnia blucinQue: "Gli spettacoli di questa edizione attraversano temi profondi come identità, fragilità e desiderio, mantenendo una forte dimensione poetica e sensoriale. Il festival è il luogo ideale per condividere questa visione".

Il programma

Il calendario 2026 offre una ricca varietà di linguaggi, dal circo contemporaneo al teatrodanza, dalla musica dal vivo alla performance urbana. Per scoprire il programma: www.blucinque.it

Biglietteria online: www.vivaticket.com/it/tour/nice-festival-chieri-2026/3557