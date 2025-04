"Suo figlio ha fatto un incidente: dovete risarcire i danni": truffatore porta via 140mila euro a una coppia di anziani, ma viene preso

Un uomo è stato arrestato e portato in carcere dalla Polizia con l'accusa di truffa aggravata ai danni di due anziani, marito e moglie, di 85 e 82 anni. I due, hanno scoperto le indagini, avevano ricevuto una telefonata da parte di una persona che si è spacciata come un membro delle Forze dell'Ordine. Quindi è stato l'uomo poi indagato a farsi vivo dicendo di essere il perito di un avvocato: in questo modo, è riuscito a entrare nel loro appartamento del quartiere San Donato e portare via denaro in contanti, gioielli e monete d'oro. Il tutto, per un valore di circa 140mila euro. La scusa? Servivano per risarcire i danni che il loro figlio aveva causato dopo un incidente stradale.

Subito sono scattate le indagini della Squadra Mobile della Questura, che hanno permesso di smascherare il responsabile della truffa. A tradirlo, le immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti all’interno del condominio delle vittime, ma anche nelle vicinanze della casa. Tutte prove che lo hanno ripreso mentre si dava alla fuga verso una stazione del treno.

L'uomo è stato anche arrestato lo scorso 9 gennaio dopo essere stato colto in flagrante mentre stava cercando di truffare altri due anziani con la stessa modalità.