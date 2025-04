Letture in natura, FLOR e apertura di giardini segreti: torna il Festival del Verde

Il Festival del Verde ritorna dal 5 al 25 maggio, mettendo in connessione Torino e i comuni della prima cintura per spingersi fino a Cuneo. Venti giorni con oltre 150 iniziative dedicate al mondo vegetale in tutte le sue declinazioni: dai parchi pubblici ai libri sul tema, dal volontariato nelle aree verdi fino alla scoperta dei giardini privati.