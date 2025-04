Nozze d’oro per oltre 100 coppie: "La ricetta? Pazienza, comprensione e...sopportazione"

Cinquant’anni di vita fianco a fianco, passo dopo passo. Nessun segreto custodito gelosamente. Nessuna ricetta miracolosa. E, soprattutto, nessuna scorciatoia. Solo tempo, dedizione, rispetto - e un bel po’ di ironia. Festa grande per le nozze d'oro al centro civico di via Stradella, dove sabato scorso oltre 100 coppie hanno rinnovato i loro voti nuziali. "Serve pazienza. Ma soprattutto, tanta comprensione" raccontano i diretti interessati. Tra i tanti, Grazia Maria Rosa Vacchetta e Francesco Melchiorre Lanfranco.

E a guardare oggi i loro occhi complici, sembra che quel patto stretto mezzo secolo fa sia ancora saldo come allora.

50 anni di condivisione

In 50 anni le coppie hanno condiviso tutto: gioie, fatiche, successi e inevitabili difficoltà. Ma restando sempre insieme. E oggi, con l’entusiasmo di chi non ha mai smesso di scegliersi, continuano a testimoniare che l’amore vero può durare tutta una vita, se lo si coltiva con cura, rispetto e tenerezza. Ma come resiste un amore per oltre mezzo secolo?. "Serve litigare ogni tanto, per poi fare la pace" risponde divertito il signor Paolo. "Un po' di sana sopportazione" per qualcun altro è il vero segreto. "Da non confondere con il...supporto".

Valori importanti

Un momento di gioia importante quello vissuto presso il centro civico. "Esprimo profonda soddisfazione per la riuscita della celebrazione dedicata alle coppie che hanno raggiunto il traguardo dei 50 anni di matrimonio - così il vicepresidente della Circoscrizione 5, Antonio Cuzzilla -. Autentica testimonianza di come l’amore, la dedizione e il rispetto siano valori possibili e duraturi. Agli uffici comunali va il mio più sentito ringraziamento. Un grazie particolare anche al consigliere Angelo Catanzaro, delegato dal sindaco, per la sua presenza importante e coinvolgente che ha saputo rappresentare con calore e vicinanza l’amministrazione comunale".