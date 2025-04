Moncalieri festeggia un "Green Weekend" da oltre 20 mila visitatori

Il Centro Storico - con la sua Piazza Vittorio Emanuele II, le chiese e il Castello - si riconferma come il luogo più apprezzato in assoluto. Interessante l’appeal “romantico” della città: la metà degli intervistati ha visitato Moncalieri in compagnia del/della partner e, subito a seguire, anche con tutta la famiglia (21%). Un dato che testimonia la piacevolezza e la tranquillità che l’esperienza di visita a Moncalieri sembra garantire, anche rispetto al caos delle grandi città.

Agli intervistati è stato inoltre chiesto di elencare le iniziative che rendono Moncalieri conosciuta anche fuori dai confini comunali. In cima al podio troviamo Gusto Festival, la manifestazione enogastronomica che dal 2023 racconta le tipicità locali come la trippa di Moncalieri, ma anche le tradizioni culinarie legate più ad ampio spettro alla nostra regione. Al secondo posto si collocano gli appuntamenti di Natale e, più in particolare, il suggestivo videomapping che ogni anno racconta una storia speciale sulle facciate di alcuni dei principali siti storici della città. Questi ultimi e, in particolare, il Castello guadagnano la terza posizione in termini di attrattività, seguiti poi dallo storico Moncalieri Jazz Festival, altra icona del territorio.

La preferenza per fiere ed eventi enogastronomici