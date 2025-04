Orlando (Pd) a Torino: "Dazi già incidono negativamente. Investimenti e assunzioni rallentate" [FOTO]

"Non vorrei che dessimo la colpa a Greta Thumberg delle responsabilità di Donald Trump: i dazi sono una realtà che già oggi incide negativamente sul quadro economico. Al di là del fatto che arrivino, tutti coloro che stavano pensando di investire o assumere rallentano per capire quale è il quadro che si andrà a determinare: questo è un danno immediato. Quando ho sentito esponenti del Governo dire che erano un’opportunità per il nostro Paese e per l’Europa ho pensato o a un’azione antipatriottica o a una forma di scompenso mentale, perche l’idea che una tegola di questo tipo possa essere un’opportunità è difficile da sostenere ". A dirlo è l'Onorevole del Partito Democratico Andrea Orlando, oggi in Piemonte per un tour tra le realtà produttive del territorio.