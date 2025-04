Un mezzo pesante sbanda e si chiude "a portafoglio" in tangenziale: una persona ferita, ma il traffico non subisce problemi particolari

Incidente in tangenziale, in questa tarda mattinata, in direzione Nord all'altezza della barriera di Trofarello. Per cause ancora da ricostruire, un mezzo pesante è sfuggito al controllo di chi era alla guida andando a mettersi di traverso e chiudendosi "a portafoglio".



Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale e i soccorritori per prestare soccorso alle persone coinvolte e per ristabilire le condizioni di sicurezza. Una persona ferita è stata portata in codice verde all'ospedale di Moncalieri. Non ci sono particolari problematiche alla circolazione.