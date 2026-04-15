Difensore civico regionale e Atc, rinnovata la collaborazione a favore degli inquilini delle case popolari

Si conferma la collaborazione tra il Difensore civico della Regione Piemonte e l’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale. L’avvocato Paola Baldovino e il Presidente Maurizio Pedrini hanno siglato, presso la sede dell’Agenzia di corso Dante, il rinnovo del protocollo d’intesa che per altri 3 anni impegna i due enti nello scambio di buone pratiche volto a favorire il rapporto tra cittadini e pubbliche amministrazioni.

Grazie all’accordo, che lega le due istituzioni sin dal 2013, gli inquilini delle case popolari possono rivolgersi all’ufficio del Difensore civico regionale per avere risposte rapide ed efficaci alle loro segnalazioni: un problema di carattere manutentivo che riguarda l’abitazione in cui risiedono, l’esito di una pratica amministrativa, la spiegazione di una voce della bolletta o, semplicemente, un chiarimento sul funzionamento dei servizi.

Dialogo costruttivo

"L’intesa di buone pratiche tra il Difensore civico regionale e l'Atc del Piemonte centrale, rinnovata quest’oggi – ha spiegato l’avvocato Paola Baldovino –, ha permesso in questi anni di rendere concreto e costruttivo il dialogo con gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, creando un filo diretto per la risoluzione rapida dei problemi e contribuendo a migliorare l’azione amministrativa. La Difesa civica, infatti, attraverso il suo intervento oltre a segnalare il disservizio riscontrato dal cittadino, suggerisce ad Atc rimedi per migliorare il proprio agire, nell’interesse generale dell’utenza, in conformità ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento sanciti dall’art. 97 della Costituzione. L’intervento del Difensore civico, inoltre, si estende anche a eventuali situazioni di fragilità che possono richiedere particolare attenzione al fine di garantire condizioni di parità nell'accesso ai servizi di Atc e inclusione sociale".

"Sono particolarmente soddisfatto – spiega il Presidente di Atc Maurizio Pedrini - per il rinnovo di questa intesa che si inserisce in una strategia più ampia volta a potenziare i servizi rivolti ai nostri inquilini. Grazie alla proficua collaborazione con il Difensore civico in questi anni è stato possibile fornire riscontri puntuali in merito al funzionamento dei nostri servizi, offrendo agli assegnatari uno strumento in più per relazionarsi con un’organizzazione complessa come la nostra. Con questa stessa finalità, stiamo lavorando anche per intensificare l’attività degli sportelli, sia presso la nostra sede, sia decentrati e per mettere a disposizione degli inquilini nuovi strumenti digitali, oltre a un portale già attivo per le pratiche online”.

In due anni 65 segnalazioni

Tra il 2023 e il 2025 la collaborazione tra i due enti ha permesso di dar riscontro a 65 segnalazioni, alcune delle quali di particolare complessità: nella quasi totalità dei casi è stato possibile, grazie al costante scambio di informazioni tra le parti, rispondere entro il termine dei 15 giorni previsto dal protocollo. Nei primi mesi del 2026, inoltre, le segnalazioni trattate sono state 12, prevalentemente riferite a questioni manutentive.

L’Atc del Piemonte Centrale gestisce complessivamente 28.940 mila appartamenti tra Torino e gli altri Comuni della Città Metropolitana. Di questi, 27.912 appartengono alla categoria dell’edilizia residenziale pubblica, le case popolari propriamente dette e 17.401 si trovano sul territorio del Comune di Torino.

Il Difensore civico regionale è organo di garanzia della Regione Piemonte preposto alla tutela amministrativa dei cittadini. Riceve esclusivamente su appuntamento. Si può contattare via mail (difensore.civico@cr.piemonte.it), pec (difensore.civico@cert.cr.piemonte.it) o telefonicamente (011.5757387).