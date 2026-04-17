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Collegno-Rivoli-Grugliasco | 17 aprile 2026, 10:17

A Collegno un omaggio ai caduti della Resistenza Gtt

Cerimonia al deposito metro con lavoratori, Anpi e istituzioni

Collegno ricorda i caduti Gtt

Collegno ricorda i caduti Gtt

Si è tenuta nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile la tradizionale cerimonia, organizzata dalla sezione Anpi Gtt “Giuseppe Rigola”, in ricordo dei caduti della Resistenza dell’azienda torinese dei trasporti. 

Un appuntamento sentito a cui ha partecipato un folto numero di lavoratori, insieme al sindaco di Collegno, Matteo Cavallone, all’assessore con delega a Costituzione e Antifascismo, Clara Bertolo, e alla presidente dell’Anpi di Collegno, Silvana Accossato

Un momento importante - sottolinea il sindaco Cavallone -, soprattutto perché avviene in un luogo di lavoro e rappresenta al meglio il significato e i valori sostenuti nella guerra di Liberazione”. La manifestazione si è infatti svolta presso il deposito della Metropolitana di Collegno, dove è presente un cippo, inaugurato nel 2009, dedicato ai martiri della Resistenza.

Collegno ricorda i caduti Gtt

Collegno ricorda i caduti Gtt

Comunicato stampa

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