A Collegno un omaggio ai caduti della Resistenza Gtt

Si è tenuta nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile la tradizionale cerimonia, organizzata dalla sezione Anpi Gtt “Giuseppe Rigola”, in ricordo dei caduti della Resistenza dell’azienda torinese dei trasporti.

Un appuntamento sentito a cui ha partecipato un folto numero di lavoratori, insieme al sindaco di Collegno, Matteo Cavallone, all’assessore con delega a Costituzione e Antifascismo, Clara Bertolo, e alla presidente dell’Anpi di Collegno, Silvana Accossato.

“Un momento importante - sottolinea il sindaco Cavallone -, soprattutto perché avviene in un luogo di lavoro e rappresenta al meglio il significato e i valori sostenuti nella guerra di Liberazione”. La manifestazione si è infatti svolta presso il deposito della Metropolitana di Collegno, dove è presente un cippo, inaugurato nel 2009, dedicato ai martiri della Resistenza.