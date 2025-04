Furto al circolo Arci Primo Maggio di Nichelino, partita la gara di solidarietà

Una brutta notizia, a pochi giorni dalla festa della Liberazione. Nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 marzo il circolo Arci 1° Maggio di Nichelino è stato vittima di un furto con scasso. Gli autori hanno forzato l’ingresso, rubando beni e causando danni agli spazi. Un gesto vile che colpisce non solo un luogo fisico, ma soprattutto il cuore pulsante di una comunità attiva, solidale e resistente.

Azzolina: "Bene da preservare e tutelare"

"Il circolo rappresenta la memoria storica della sinistra e dell’antifascismo nichelinese e non solo. All’interno di questi spazi sociali si sono formate e succedute generazioni di dirigenti sindacali, politici e amministratori. Uno spazio vivo e attivo che produce cultura e solidarietà al servizio di tutta la città", ha dichiarato l'assessore all'Istruzione Alessandro Azzolina. "Il circolo è un bene da tutelare, preservare e far crescere per poter fronteggiare le complesse sfide sociali e politiche della città che verrà! Invito tutte e tutti i cittadini a donare e sostenere questo spazio sociale e culturale di democrazia e cittadinanza attiva".

Partita la gara di solidarietà per ripartire

Il circolo ora si trova a fronteggiare le spese per riparazioni e messa in sicurezza. Per questo motivo è stata lanciata una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, prima piattaforma di crowdfunding e social innovation, con l’obiettivo di ripristinare gli ambienti danneggiati, installare un impianto anti-intrusione e un sistema di videosorveglianza, e garantire la continuità delle attività. Attività che, nonostante tutto, non si sono mai fermate grazie alla tenacia dei volontari.

Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/ci-hanno-provato-ma-il-circolo-non-si-spegne-sostienilo/