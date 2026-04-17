Sagra del Gorgonzola DOP a Cavallermaggiore: al via la nona edizione della manifestazione sponsorizzata da Biraghi

Cavallermaggiore, in provincia di Cuneo, è uno dei paesi simbolo del Gorgonzola DOP. Qui ogni anno se ne producono oltre 200mila forme. Dal 2016, per iniziativa della Pro Loco d'intesa con il Comune, si celebra il ben noto formaggio erborinato con una sagra che non smette di crescere. La nona edizione si terrà dal 23 aprile al 3 maggio: dieci giorni di eventi che prenderanno il via proprio il giorno di San Giorgio, patrono della città. All'inizio la manifestazione durava un solo weekend. Dopo la pandemia si è allargata a due weekend, poi a dieci giorni pieni. Con un motto, ormai diventato un marchio: "Mangia, balla, ama". E così sarà anche quest'anno: cibo, musica e intrattenimento per tutti.

Dieci giorni tra tavole, mercati e musica

Pranzi, cene, concerti, dj set, mostre e fiera mercato scandiranno la sagra. Due i weekend clou: sabato 25 e domenica 26 aprile, poi venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 maggio. Nella piazza centrale di Cavallermaggioresi terrà la Fiera Mercato, mentre il Pala Gorgo sarà il cuore pulsante delle tavolate. I numeri parlano chiaro: i coperti si sono decuplicati rispetto alle prime edizioni, i visitatori aumentano anno dopo anno. Durante i weekend clou, Biraghi sarà presente con il Truck Biraghi in piazza per l'assaggio e l'acquisto del Gorgonzola DOP al taglio, con la Blu Arena – spazio dedicato alla cultura gastronomica dove il pubblico scoprirà i segreti della filiera Biraghi potendo degustarne i prodotti – e con un gazebo dedicato a giochi e attività per famiglie.

Biraghi: uno sponsor di casa

Biraghi non sarà solo lo sponsor ufficiale dell’evento. Qui infatti l’azienda è di casa. Il suo stabilimento storico, quello da dove ogni anno escono 210mila forme di Gorgonzola DOP, è proprio a Cavallermaggiore. Così, come già per le scorse edizioni, tutto il Gorgonzola DOP Dolce e Piccante servito durante i pranzi e le cene della manifestazione sarà offerto dall'azienda. Al termine dei pasti poi, si potrà gustare in condivisione la cremosità della fetta di Gorgonzola DOP Dolce Biraghi, priva di crosta laterale e presentata in un vassoio richiudibile con coperchio in plastica 100% riciclata. Nello storico Negozio Biraghi, infine, si potranno trovare tutti i prodotti dell'azienda e, soprattutto, degustare l'iconico Gelato di Latte: quello che da sempre è uno degli emblemi della qualità e della piacevolezza dei prodotti dell’azienda.

Informazioni: www.cavaeventi.it