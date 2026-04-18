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Cronaca | 18 aprile 2026, 16:41

Camion contro moto a Chiomonte: il centauro gravemente ferito alla gamba

Lo sfortunato motociclista è stato trasportato dal personale del 118 al Cto

Un motociclista è stato portato al Cto in condizioni critiche

Un motociclista è stato portato al Cto in condizioni critiche

Grave incidente questo pomeriggio in alta Val di Susa: a Chiomonte, in particolare, lungo la Statale 24 del Monginevro, si è verificato uno scontro tra un camion e una motocicletta. A riportare le conseguenze peggiori è stato il motociclista, che ha subito una grave ferita alla gamba.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 di Azienda Zero, che lo ha soccorso e trasportato in ambulanza al Cto di Torino dove è stato affidato alle cure dei medici.

redazione

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