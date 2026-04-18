Il giardino trasformato in wc dagli spacciatori: "Siamo invasi dalle mosche verdi"

"Non bastava lo spaccio, ora bisogna convivere con cattivi odori e problemi igienico-sanitari". È la denuncia dei residenti di corso Vercelli e via Carmagnola, nel quartiere Aurora: nel mirino il giardino Madre Teresa di Calcutta, finito al centro delle segnalazioni per una situazione definita “ormai fuori controllo”.

Il giardino trasformato in wc

Secondo quanto raccontano gli abitanti della zona, oltre alla presenza costante degli spacciatori, si sarebbe aggravato anche il degrado legato all’utilizzo dell’area verde come “wc a cielo aperto”. Una condizione che, con l’arrivo del caldo, sta creando disagi sempre più pesanti.

“Abbiamo mosche in casa, soprattutto quelle verdi - protestano i residenti -, e l’odore è insopportabile, nauseabondo. La situazione peggiora giorno dopo giorno”. A preoccupare è anche la presenza di urina che, secondo le segnalazioni, defluirebbe fino ai garage delle abitazioni vicine, aggravando ancora di più la situazione.

Aiuole nel mirino

Il punto più critico è l’area a ridosso delle aiuole, proprio al confine con alcune proprietà private, dove si accumulano da tempo rifiuti organici e liquidi. Un banchetto prestigioso per gli insetti, un cataclisma per le famiglie che hanno la sfortuna di affacciarsi sul giardino. "E quando qualcuno, spazientito, inveisce contro di loro ci attaccano e ci dicono che siamo dei razzisti...".

Inutili, fino ad oggi, le tante segnalazioni inviate all'Asl con richiesta di interventi urgenti per la tutela della salute pubblica. “Non è solo una questione di degrado - sottolineano -, ma anche di sicurezza e igiene, soprattutto con l’arrivo della stagione calda come faremo? Mica possiamo tenere le finestre chiuse”. La richiesta è chiara: interventi di pulizia straordinaria e misure concrete per contrastare lo spaccio.