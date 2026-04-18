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Cronaca | 18 aprile 2026, 16:25

Paura a Moncalieri, bus prende fuoco: le fiamme divorano il mezzo nel giro di pochi minuti [FOTO e VIDEO]

Il pullman è della linea 67, le fiamme si vedevano anche a grande distanza da piazza Failla

Il bus che ha preso fuoco

Il bus che ha preso fuoco

Attimi di paura, questo pomeriggio a Moncalieri, quando un mezzo pubblico ha improvvisamente preso fuoco. Sono ancora da chiarire le cause che hanno portato all'incidente, che ha coinvolto un mezzo della linea 67 mentre stava passando nella zona di piazza Failla.

https://www.instagram.com/reel/DXRsGKuokOI/?igsh=M29wbXd1Y21sdm9z

Sul posto si sono ritrovate subito molte persone che però, per paura di un'esplosione, si sono tenute a distanza. Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme che in pochi istanti hanno divorato il mezzo.

Cinzia Gatti e Massimiliano Sciullo

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