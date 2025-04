Dossi, zone 30 e transenne anti incidenti: Basse Lingotto si rifà il look

Continuano gli interventi di messa in sicurezza stradale orchestrati dalla Circoscrizione 8, in accordo con il Comune di Torino, nella zona di Basse Lingotto e delle vie adiacenti la ferrovia. In corso Caio Plinio, tanto per cominciare, sono stati installati i nuovi dossi che vanno a fare compagnia a quelli già esistenti. Mentre all’angolo con via Passo Buole, all’altezza degli orti, sono state inserite le transenne a protezione dei pedoni che camminano a bordo strada, dove il marciapiede non è rialzato.

“Per quanto riguarda i dissuasori - precisa il coordinatore alla Viabilità del centro civico, Alberto Loi -, ne abbiamo fatto installare solo uno poco dopo via Invernizio. Un secondo intervento non è stato realizzato perché la vicinanza avrebbe creato problemi di rumorosità”. Rifatta anche tutta la segnaletica orizzontale: comprese le linee continue e gli attraversamenti.

Via Flecchia

In via Flecchia, invece, è presente da mesi una zona 30 che rientra all’interno del progetto “car free”. Oltre a panchine, aiuole e alberelli è stata collocata anche apposita segnaletica orizzontale e verticale (un cartello è stato anche vandalizzato). La via è stata trasformata a senso unico verso via Passo Buole per mettere la parola fine ai fenomeni di imbottigliamento che si creavano davanti all’ingresso del plesso scolastico.

Via Invernizio

In programma anche un intervento su via Invernizio angolo via Sette Comuni per mettere un segnale di stop, dossi e segnaletica verticale e orizzontale. Allo scopo di prevenire i continui incidenti. “Abbiamo preso particolarmente a cuore il criterio della sicurezza - hanno concluso Loi e Miano -, realizzando tutta una serie di interventi nel quartiere, su richiesta dei cittadini stessi”. In via Sette Comuni, infine, ecco zona 30 e dossi (oltre alla segnaletica, ovviamente).