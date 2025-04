Sospesa licenza a un bar nella ‘zona rossa’ di Barriera frequentato da spacciatori

La licenza di un bar-ristorante in Corso Palermo, nel cuore di Barriera, in una della "zone rosse" di Torino, è stata sospesa per dieci giorni, con la chiusura immediata del locale. Il provvedimento arriva dopo una serie di controlli mirati da parte della Polizia, che ha monitorato l'andamento dell'esercizio commerciale nella zona, da tempo sotto osservazione.

In diverse occasioni sono stati identificati individui con precedenti penali. Nel corso dei controlli gli agenti hanno arrestato un avventore che ha tentato di nascondere della cocaina negli slip, insieme a 415 euro in contante. In un altro controllo, un cittadino senegalese è stato arrestato per detenzione di droga e resistenza a pubblico ufficiale. Durante l'operazione, l'uomo ha aggredito i poliziotti cercando di occultare la droga e 450 euro in contanti.