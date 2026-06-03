Donna di 75 anni investita in via Milite Ignoto a Cuorgné

Investimento pedonale in via Milite Ignoto a Cuorgné. Coinvolta una donna di 75 anni che è stata travolta da un'auto apparentemente parcheggiata ma con il freno a mano e cambio non inseriti.



La donna si trovava sul marciapiedi nei pressi dell'ufficio delle Poste, a pochi passi dalla sua abitazione. Trasportata in ambulanza all'ospedale di Ivrea le sue condizioni sono critiche.