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Cronaca | 03 giugno 2026, 18:02

Donna di 75 anni investita in via Milite Ignoto a Cuorgné

L'auto senza conducente probabilmente era parcheggiata male

Donna di 75 anni investita in via Milite Ignoto a Cuorgné

Investimento pedonale in via Milite Ignoto a Cuorgné. Coinvolta una donna di 75 anni che è stata travolta da un'auto apparentemente parcheggiata ma con il freno a mano e cambio non inseriti. 

La donna si trovava sul marciapiedi nei pressi dell'ufficio delle Poste, a pochi passi dalla sua abitazione. Trasportata in ambulanza all'ospedale di Ivrea le sue condizioni sono critiche. 

redazione

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