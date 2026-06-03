Investimento pedonale in via Milite Ignoto a Cuorgné. Coinvolta una donna di 75 anni che è stata travolta da un'auto apparentemente parcheggiata ma con il freno a mano e cambio non inseriti.
La donna si trovava sul marciapiedi nei pressi dell'ufficio delle Poste, a pochi passi dalla sua abitazione. Trasportata in ambulanza all'ospedale di Ivrea le sue condizioni sono critiche.
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Cronaca | 03 giugno 2026, 18:02
Donna di 75 anni investita in via Milite Ignoto a Cuorgné
L'auto senza conducente probabilmente era parcheggiata male
Investimento pedonale in via Milite Ignoto a Cuorgné. Coinvolta una donna di 75 anni che è stata travolta da un'auto apparentemente parcheggiata ma con il freno a mano e cambio non inseriti.
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