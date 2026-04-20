Venaria ospita la prestigiosa riunione delle Residenze Reali Europee

Dal 2001 le istituzioni responsabili dei più prestigiosi castelli-museo d'Europa si sono unite nell'Associazione delle Residenze Reali Europee: l’associazione comprende oggi 36 istituzioni che si occupano della gestione di oltre 100 castelli situati in 13 paesi europei. Testimoni della storia e dell'identità europea, le Residenze Reali europee sono luoghi prestigiosi, complessi e poliedrici: originariamente sedi di potere e di rappresentanza, sono oggi musei aperti a tutti, che offrono un'offerta culturale estremamente diversificata.

L’ARRE è innanzitutto uno strumento per professionisti ed esperti dei castelli-musei europei, che facilita i loro incontri e scambi nelle loro missioni di conservazione, gestione e promozione del ricco patrimonio culturale loro affidato. Riunendosi attorno a progetti collaborativi di ogni dimensione, organizzando incontri tematici, definendo programmi culturali congiunti e fornendo borse di mobilità, questa rete unica in Europa mira a migliorare la gestione e la conservazione delle Regge europee, che accolgono oltre 50 milioni di visitatori ogni anno, e ad accrescere il loro profilo internazionale.

Il Ministero della Cultura italiano, attraverso i numerosi membri italiani che rappresentano oggi il nostro Paese all’interno di questo network, figura tra i membri fondatori di questa prestigiosa istituzione che ha sede presso la Reggia di Versailles. L’Italia è anche rappresentata all’interno del consiglio direttivo che, eletto ogni tre anni, garantisce una rappresentanza geografica di tutti i Paesi membri: il vicepresidente è Michele Briamonte, Presidente del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude che gestisce direttamente la Reggia di Venaria, sede dal 20 al 21 aprile 2026 della 25a Assemblea generale dell’ARRE: durante i lavori saranno condivise le iniziative delle singole Residenze e verranno decise le strategie comuni da attuare nell’anno seguente.

Nei giorni successivi, fino al 24 aprile, sono in programma visite presso la Basilica di Superga, i Musei Reali di Torino, la Palazzina di Caccia di Stupinigi e il Castello di Racconigi. A margine dell’Assemblea sarà siglato il rinnovo dell’Accordo quadro di partenariato tra il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude ed il Domaine national de Chambord per attività di valorizzazione reciproca.

Per ulteriori info: https://www.europeanroyalresidences.eu/