Trofarello, consegnati otto nuovi alloggi di edilizia sociale in via Nenni

Otto nuclei familiari hanno finalmente una nuova casa a Trofarello. Sono stati assegnati gli appartamenti del nuovo complesso di edilizia sociale di via Nenni, realizzato dall’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale in collaborazione con il Comune.

L’intervento, che restituisce alla comunità un edificio moderno e sostenibile, è stato presentato pubblicamente venerdì 5 giugno alla presenza del vicepresidente e assessore alla Casa della Regione Piemonte, Maurizio Marrone, del presidente di Atc, Maurizio Pedrini, e del sindaco di Trofarello, Stefano Napoletano.

La nuova palazzina è stata realizzata grazie a un investimento complessivo di circa 1,9 milioni di euro nell’ambito del Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile (PRUACS), promosso dal Ministero delle Infrastrutture, con il cofinanziamento di Atc e del Comune di Trofarello. Grazie allo stesso Accordo di programma, il Comune di Trofarello ha potuto realizzare la scuola dell’infanzia La Pace che oggi include anche una sezione primavera.

L’edificio, sviluppato su due piani e dotato di area verde comune, ospita otto alloggi con cantine interrate e parcheggi. Le unità abitative, di diverse metrature, rispondono alle esigenze di nuclei familiari di differenti dimensioni. Per le famiglie assegnatarie via Nenni rappresenta oggi non solo una casa sicura, ma un punto di partenza per ricostruire stabilità e futuro.

"Questa inaugurazione - ha spiegato Napoletano -, rappresenta un risultato atteso da anni e un impegno mantenuto verso la nostra comunità. Restituiamo a Trofarello uno stabile moderno, sicuro e sostenibile, ma soprattutto restituiamo dignità abitativa a persone che avevano bisogno di un luogo stabile in cui vivere. La casa è il primo presidio di welfare: quando una famiglia ha un tetto sicuro, può costruire serenamente il proprio futuro. Ringrazio Atc Piemonte Centrale e la Regione Piemonte, nella persona del presidente Pedrini e del Vicepresidente Marrone, per la loro disponibilità ad essere presenti e per la collaborazione istituzionale. Un ringraziamento particolare va anche ai dipendenti del Comune di Trofarello, che con competenza e dedizione hanno contribuito in modo determinante al raggiungimento di questo risultato".

"Si tratta di un passo concreto - sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici di Trofarello, Maurizio Tomeo - per garantire un’abitazione dignitosa a chi ne ha diritto, inserendo le famiglie in un contesto urbano qualificato e pienamente integrato. Un intervento che risponde a un bisogno reale e che rafforza il diritto alla casa all’interno della nostra comunità"."

"L’iter di realizzazione di questa palazzina - ha dichiarat Pedrini -, non è stato semplice, ma grazie all’impegno del personale dell’Agenzia, che ringrazio, e alla costante collaborazione tra ATC e il Comune è stato possibile portare a termine l’intervento. Oggi consegniamo otto nuovi alloggi di edilizia sociale, contribuendo concretamente a rispondere al fabbisogno abitativo del territorio".

"Con il medesimo intervento - ha aggiunto il vicepresidente Marrone -, realizziamo nuovi alloggi popolari per chi attendeva in graduatoria e una nuova sezione nel nido comunale, confermando che il diritto alla casa e i servizi per l'infanzia sono le priorità del governo regionale per sostenere le famiglie".

Il nuovo edificio è stato progettato per garantire qualità abitativa, efficienza energetica e sostenibilità. Lo stabile è infatti dotato di impianti energetici di nuova generazione, infissi ad alta efficienza e soluzioni pensate per assicurare un’integrazione armonica con il contesto urbano. L’obiettivo è stato quello di offrire condizioni abitative moderne e dignitose, capaci di rispondere ai bisogni reali delle persone che lo abitano. I lavori hanno interessato anche le aree esterne, con la sistemazione di marciapiedi, parcheggi e aree pertinenziali.

In occasione della presentazione, inoltre, Comune e Agenzia Territoriale per la Casa hanno sottoscritto un’intesa per riqualificare, anche grazie a un contributo economico comunale, altri 5 alloggi di edilizia sociale al momento non locati sul territorio di Trofarello.