Borgo Vittoria festeggia i 106 anni di Nonna Vilma

Borgo Vittoria festeggia il 106esimo compleanno di Nonna Vilma. Oggi il centro gruppo di Volontariato Vincenziano, di concerto o con la sua famiglia, ha organizzano una festa all'ultracentenario.

Erano presenti, oltre ai famigliari, oltre cento persone quasi tutti frequentanti lo spazio della Circoscrizione 5. Nonna Vilma nasce a La Spezia il 3 giugno 1920 e si trasferisce a Torino nel 1961, vivendo tutta l'epoca di cambiamento del capoluogo.

All'appuntamento erano presenti anche il consigliere comunale del PD Simone Tosto, che ha fatto gli auguri a nome della Città leggendo anche una lettera del sindaco Lo Russo, e il parroco della Chiesa di NS Signora della Salute, don Salvatore Pantano.