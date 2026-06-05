 / B. Vittoria / Vallette

B. Vittoria / Vallette | 05 giugno 2026, 20:41

Borgo Vittoria festeggia i 106 anni di Nonna Vilma

Appuntamento al centro gruppo di Volontariato Vincenziano

La festa per nonna Vilma

La festa per nonna Vilma

Borgo Vittoria festeggia il 106esimo compleanno di Nonna Vilma. Oggi il centro gruppo di Volontariato Vincenziano, di concerto o con la sua famiglia, ha organizzano una festa all'ultracentenario.

Erano presenti, oltre ai famigliari, oltre cento persone quasi tutti frequentanti lo spazio della Circoscrizione 5. Nonna Vilma nasce a La Spezia il 3 giugno 1920 e si trasferisce a Torino nel 1961, vivendo tutta l'epoca di cambiamento del capoluogo. 

All'appuntamento erano presenti anche il consigliere comunale del PD Simone Tosto, che ha fatto gli auguri a nome della Città leggendo anche una lettera del sindaco Lo Russo, e il parroco della Chiesa di NS Signora della Salute, don Salvatore Pantano.

Cinzia Gatti

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium