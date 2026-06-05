Niente più alluvioni al Balon: entra in funzione la seconda stazione che “solleva” le acque della Dora [VIDEO]

I tempi cambiano, il clima impone nuove sfide e anche le reti fognarie di Torino devono adeguarsi in fretta. Se un tempo sotto la Mole cadevano mediamente 200 millimetri di pioggia in un intero anno, negli ultimi tempi si sono verificati episodi estremi in cui la stessa quantità d’acqua si riversa al suolo in appena un’ora.

Il fantasma dell'alluvione del 2016

L'area del Balon conosce fin troppo bene gli effetti di questa nuova normalità climatica. L’alluvione che colpì il quartiere Borgo Dora nel 2016 dimostrò chiaramente come le infrastrutture sotterranee storiche non fossero più in grado di reggere l'urto di eventi meteorologici così violenti. È lo stesso principio che sta guidando i grandi lavori cittadini, come l’intervento al Valentino e il maxi-cantiere dell’idropolitana.

Seppur su scala diversa l'intervento firmato da Smat nel cuore di Borgo Dora va nella stessa direzione. Un investimento da 2 milioni e 400mila euro (finanziato con fondi PNRR) sviluppato in collaborazione con il Politecnico di Torino per mettere in sicurezza uno dei punti topograficamente più "bassi" e vulnerabili della città, insieme a Madonna del Pilone. Il progetto complessivo prevede tre stazioni di sollevamento, due nuovi sfoci nella Dora, una vasca di espansione in via Andreis e quattro nuove condotte lunghe oltre 500 metri.

Svolta per i negozi: sette pompe pronte a entrare in azione

Dalla settimana prossima sarà attiva seconda stazione di sollevamento in Borgo Dora, dopo la prima inaugurata circa un anno fa. Sorgerà non lontano del Sermig e, per semplificare ai non addetti ai lavori, “solleverà" le acque per poi “scaricarle” in un altro punto di modo da mettere al sicuro l’area non lontana da Porta Palazzo e sede dello storico mercato.

"Al Balon abbiamo già costruito una prima stazione di sollevamento con tre pompe, la seconda entrerà in funzione la settimana prossima ed è già al termine con quattro pompe - spiega il presidente di Smat Paolo Romano -. In totale avremo sette pompe che consentiranno di smaltire e quindi di drenare oltre 4.000 litri al secondo di acqua che tendenzialmente andava a finire nei negozi".

La fine di un incubo per Borgo Dora

La potenza di drenaggio combinata dei due impianti promette di neutralizzare i flussi d'acqua prima che possano invadere i locali interrati e le vetrine su strada.

"In Borgo Dora non ci dovrebbero essere più problemi per quanto riguarda il Balon e il suo allagamento", assicura il presidente della società che gestisce le acque in città.