Dopo corso Chieti, a Vanchiglietta un'altra buca diventa una discarica

Scontrini, ma anche bucce di mandarino, rotoli in cartone e carta per avvolgere la pizza e focaccia. Così due buche in via Rosazza, all'angolo con corso Chieti a Torino, da mesi sono state trasformate in bidoni della spazzatura.

Avvallamenti presenti da un anno

Un'area che quotidianamente è frequentata da centinaia di persone, dato che il mercato di Vanchiglietta si trova fisicamente a pochi passi. Eppure da quasi un anno sono presenti questi due avvallamenti - segnalati con nastro rosso e con una transenna, per evitare che qualcuno metta il piede dentro -, mai sistemati. Spesso poi il cartello viene buttato giù dalle macchine che passano in zona.

Il precendente

Un po' come accaduto per un dissesto al manto stradale nella vicina corso Chieti 12, dove anche in questo caso la buca era stata trasformata in discarica, il problema sono le competenze. La voragine di via Rosazza deve essere riparata dal condominio vicino, perché l'avvallamento è stato creato da una tubatura di loro proprietà.

Il problema è che le spese di riparazione sono alte: così intanto le voragini piene di spazzatura restano.