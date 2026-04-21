Piazza Mattirolo, riapre l’area giochi: nuovo spazio per bambini e famiglie

È stata riaperta in queste ore alla libera fruizione dei cittadini l’area giochi di piazza Mattirolo, nel quartiere Madonna di Campagna. Un intervento atteso che restituisce alle famiglie uno spazio completamente rinnovato e dedicato ai più piccoli.

Il cantiere, concluso nei tempi previsti, ha portato alla realizzazione di una nuova area ludica, con attrezzature rinnovate e spazi riqualificati. A sottolinearlo è il coordinatore all’Ambiente della Circoscrizione 5, Giorgio Tassone, che ha voluto ringraziare i tecnici comunali e circoscrizionali coinvolti nei lavori.

Un’area restituita al quartiere

La riapertura rappresenta un momento importante per il territorio, che torna a disporre di uno spazio di aggregazione per bambini e famiglie. Piazza Mattirolo, infatti, è da sempre un punto di riferimento, soprattutto nelle ore pomeridiane e nei mesi più caldi.

L’intervento si inserisce nel più ampio percorso di manutenzione e riqualificazione delle aree verdi cittadine, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli spazi pubblici e la loro fruibilità.

L’appello: “Rispetto e cura degli spazi”

Accanto alla soddisfazione per la riapertura, arriva anche un appello rivolto ai cittadini. L’invito è quello di utilizzare le nuove strutture con attenzione, evitando atti vandalici o usi impropri delle attrezzature.

Un richiamo al senso civico, specie dopo le polemiche degli ultimi giorni sull'uso improprio delle attrezzature a cantiere ancora aperto. "Finalmente, dopo mesi di lavori, restituiamo alla comunità un’altra area giochi. Un risultato importante per il quartiere e per le famiglie. Ci auguriamo che venga rispettata e preservata" ha aggiunto il consigliere dei Moderati, Antonio Canino.