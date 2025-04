Tutte le iniziative organizzate a Nichelino per celebrare il 25 Aprile

Un ricco programma di eventi e iniziative per una data speciale. La Città di Nichelino festeggia, come consuetudine, il 25 aprile. Quest’anno, 80° anniversario della Liberazione, i festeggiamenti sono ancora più sentiti.

Il programma di venerdì 25 aprile

ORE 10.00 RITROVO presso il Centro Sociale “N. Grosa” via Galimberti 3.

ORE 10.20 CORTEO via Galimberti – via Torino – via I Maggio. Deposizione corona davanti alle lapidi presso sede Circolo ARCI “Primo Maggio”. Via S. Francesco d’Assisi – Deposizione corona presso il monumento agli Alpini in Piazza Martiri della Libertà.

ORE 11.00 S. MESSA nella Parrocchia SS. Trinità (Chiesa Antica)

ORE 11.45 Piazza G. Barile, intervento istituzionale a ricordo dei 90 anni dalla morte di Gaspare Barile, antifascista.

ORE 12.00 CORTEO Piazza G. Di Vittorio – via Torino – via Vittorio Veneto – Giardino della Resistenza. Deposizione corone davanti alle lapidi in Piazza Barile e al “Monumento dei Partigiani Caduti per la Libertà” nel Giardino della Resistenza.

ORE 12.00 INTERVENTI istituzionali, dell’ANPI – Sezione di Nichelino, dei giovani che hanno partecipato al “Treno della Memoria” e del Gruppo Officine della Memoria per il progetto “Nichelino non dimentica”. Con la partecipazione della Banda musicale civica “Giacomo Puccini”.

ORE 15.00 Palazzo Comunale, Sala Mattei - Cerimonia “I sindaci di Nichelino dalla Liberazione ad oggi”.

A seguire, Itinerari storici – Percorso della Memoria – Itinerario a piedi “Storie e racconti del periodo bellico” guidato dai volontari del Gruppo Officine della Memoria.

Ritrovo: davanti al Palazzo Comunale piazza G. Di Vittorio. Partecipazione libera.

25-27 Aprile Campeggio della Liberazione

Realizzazione di un “Campeggio della Liberazione” rivolto a giovani under 30 di Nichelino e Moncalieri. A cura e dell’Associazione Spostiamo mari e monti e dell’ANPI Sezioni di Nichelino e Moncalieri e con la collaborazione del Comune di Paesana e dell’ANPI di Saluzzo.

In occasione delle celebrazioni per il 25 aprile 2025 e per l’80esimo anniversario di questa importante ricorrenza, l’associazione Spostiamo mari e monti realizzerà un’edizione del campeggio in collaborazione con le sezioni ANPI di Nichelino, Moncalieri e Saluzzo, dedicata al tema della scelta, della responsabilità personale, alla formazione di una cittadinanza consapevole e partecipata, alla memoria dei partigiani e delle partigiane, per rievocare i passi di chi scelse la parte giusta, chi gettò le basi della nostra democrazia, oggi che siamo chiamati a scegliere nuovamente quale umanità, quali diritti, quali modelli di sviluppo.

Il campeggio si articolerà in momenti di attività di formazione del gruppo di partecipanti e conoscenza del territorio ospitante; incontri con le realtà operanti sul territorio, in particolare l’accompagnamento sui sentieri partigiani. Per info e prenotazioni: info@spostiamomariemonti.it

Il 27 APRILE - CERIMONIA ISTITUZIONALE A PAESANA con deposizione della corona e corteo per le vie della città, intervento delle Autorità di Paesana, Moncalieri e Nichelino, delle rispettive ANPI e dell’ANPI di Saluzzo. La partecipazione è estesa ai cittadini di Nichelino e Moncalieri. Trasporto gratuito in pullman a/r da Nichelino, con partenza dal Centro N. Grosa alle ore 8.00 e rientro alle ore 17.00 nel limite dei posti disponibili. Per info e prenotazioni: anpi.nichelino@libero.it

3 MAGGIO - GIORNATA DELLA MEMORIA DELLA DEPORTAZIONE NEI CAMPI NAZISTI - Anniversario della liberazione del campo di concentramento di Mauthausen.

ORE 9.30 VISITA GUIDATA AL MUSEO DELLE CARCERI “LE NUOVE” DI TORINO a cura dei volontari del Gruppo Officine della Memoria.

Il percorso museale si articola all’interno delle varie strutture dell’ex carcere, nelle celle in cui uomini e donne comuni soffrirono per l’affermazione dell’Italia libera e democratica. Durante il periodo fascista vi rimasero reclusi oppositori, partigiani ed ebrei, come Ignazio Vian e Emanuele Artom, deportati e condannati a morte. Famigerato fu il braccio tedesco, gestito dalle SS, in cui i detenuti venivano torturati. Costo € 5,00 (gratuito per i possessori della Carta Abbonamento Musei)

Informazioni e prenotazioni: Libreria “Il Cammello” Via Stupinigi, 4 Nichelino. Email: ilcammellolibreria@gmail.com

ORE 15.30 PERCORSO DELLA MEMORIA “Storie e racconti del periodo bellico” con ritrovo davanti al Palazzo Comunale in Piazza G. Di Vittorio, 1 e arrivo in Piazza Martiri della Libertà. A cura dei volontari del Gruppo Officine della Memoria.

ORE 16.30 CELEBRAZIONE DELLA LIBERAZIONE DI MAUTHAUSEN in Piazza Martiri della Libertà - Interventi istituzionali e del Gruppo Officine della Memoria con deposizione della corona, lettura del Giuramento di Mauthausen e dei nomi degli ex deportati nichelinesi. Con la partecipazione della Banda musicale civica “Giacomo Puccini”.

La Resistenza tra Storia e Racconti

9 MAGGIO 2025 ore 18.30 - INCONTRO CON L’AUTORE E PRESENTAZIONE DEL LIBRO “Le avventure di nonna Nina” di Cristina Tealdi (trascritto da Enrica Deandrea). Cristina Tealdi: “Vi auguro di non vedere mai una guerra!” Il libro è un omaggio ai nonni di ieri e di oggi, a chiunque abbia combattuto per costruire un’Italia libera. Con il coinvolgimento dei partecipanti del Treno della Memoria. Informagiovani, via T. Galimberti, 3.

I manifesti di Resistenza

In occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione, l’Associazione Idea promuove il progetto “Manifesti di Resistenza”, un’iniziativa culturale e civile che unisce memoria storica e linguaggi contemporanei per ricordare l'importanza della libertà e della Resistenza. In tutta la Città saranno affissi manifesti con un QR code che permetterà di accedere, tramite smartphone, a un contenuto video toccante e autentico: “La Liberazione vista con gli occhi di un bambino”, la testimonianza diretta di Pasquale Coniglio, classe 1930.

Nato e cresciuto nelle campagne calabresi durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale, trasferito a Nichelino negli anni '60. Attraverso il filtro puro e innocente dello sguardo infantile, Pasquale ci accompagna in un viaggio fatto di paura e speranza, fame e solidarietà, bombardamenti e sguardi muti.

Il racconto, semplice ma profondamente evocativo, ci restituisce le emozioni vissute da un bambino che, pur non comprendendo appieno la portata storica degli eventi, sentiva sulla propria pelle la trasformazione di un’Italia in cerca di riscatto e libertà. Il video si conclude con un commovente coro di voci da tutto il mondo: amici, parenti, italiani e stranieri, che offrono riflessioni e saluti in occasione della Festa della Liberazione, componendo un mosaico di accenti e pensieri che testimoniano quanto il valore della libertà sia universale e condiviso.

Il progetto porta la firma di Paolo Coniglio, nipote del protagonista e responsabile dell’Associazione Idea: “È un omaggio a mio nonno, ma anche a tutti coloro che hanno vissuto quegli anni con dignità, Resistenza e speranza. Un gesto d’amore verso la memoria familiare e collettiva, e un invito a non dimenticare”.