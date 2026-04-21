Rifiuti fuori controllo a Lucento: scatta la protesta dei residenti

Cumuli di rifiuti accanto ai cassonetti, elettrodomestici abbandonati e sacchi lasciati per giorni sul marciapiede. È la situazione segnalata da alcuni residenti del quartiere Lucento, che denunciano condizioni di degrado ormai persistenti, in particolare nella zona di via Valdellatorre, nei pressi del retro del supermercato Pam.

Secondo quanto riferito, i bidoni risultano spesso stracolmi e circondati da rifiuti ingombranti e materiali di ogni tipo, lasciati da chi non rispetta le regole della raccolta differenziata e del conferimento. Una situazione che, spiegano i cittadini, “pesa su tutto il quartiere”.

“Inciviltà diffusa e interventi insufficienti”

Nonostante le segnalazioni inviate nel tempo, i residenti affermano di non aver riscontrato miglioramenti concreti né interventi tempestivi. Le immagini scattate nella zona mostrerebbero e pizzicherebbero un accumulo costante di rifiuti, segno - secondo chi vive il quartiere - di un problema strutturale e non episodico.

Le richieste: più controlli e pulizie straordinarie

Da qui l’appello rivolto a tutti i soggetti coinvolti. Da un lato, ai cittadini viene chiesto di interrompere gli abbandoni abusivi e rispettare le regole di conferimento. Dall’altro viene sollecitato un intervento più incisivo. Tra le richieste avanzate: pulizie straordinarie, aumento della frequenza dei passaggi, maggiori controlli sul territorio e sanzioni per chi abbandona rifiuti illegalmente.