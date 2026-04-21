Le Vele Alassio: scaldano i motori dell'estate!

Le Vele Alassio si prepara ad accendere la Riviera con un weekend imperdibile all'insegna della musica e del divertimento.



Venerdì 24 aprile — ore 23:00 — FEELINGS

Si parte venerdì 24 aprile dalle ore 23:00 con la prima anteprima d'estate di Feelings, il party che promette vibrazioni coinvolgenti e sonorità Afro House e Indie Dance. In consolle torna a Feelings, direttamente dai più prestigiosi Club di Parigi, Baptiste Caffrey, affiancato dal DJ greco Lance e dalla colonna portante del format, Francis Key. Un mix di energia internazionale e talento consolidato per inaugurare una nuova stagione di emozioni.



Promozioni della serata:

- Ingresso gratuito per chi è in lista durante la prima ora

dall'apertura dell'evento.

- Ticket d'ingresso: € 15,00 con consumazione inclusa. Acquistabile

online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda): € 20,00 con consumazione inclusa. Acquistabile

online in anticipo, valido per tutta la durata dell'evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro l'01:00: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Sabato 25 aprile — ore 23:00 — ON THE WAVE

Sabato 25 aprile, sempre dalle ore 23:00, sarà invece la volta di On The Wave, il party iconico del sabato notte, considerato uno degli appuntamenti più cool della Riviera ligure. Un evento che continua a richiamare pubblico e appassionati, confermandosi come punto di riferimento per chi cerca musica di qualità e un'atmosfera unica. In consolle torna uno dei nostri regular guest, che ci accompagnerà per tutta la stagione: Giovanni Ursoleo, che per la prima volta proporrà uno speciale extended set.



Promozioni delle serate:

- Ingresso gratuito per chi è in lista durante la prima ora

dall'apertura dell'evento.

- Ticket d'ingresso: € 15,00 con consumazione inclusa. Acquistabile

online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda): € 20,00 con consumazione inclusa. Acquistabile

online in anticipo, valido per tutta la durata dell'evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro l'01:00: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Due notti, un'unica destinazione: Alassio si accende al ritmo de Le Vele.



Le Vele Alassio sono attente al territorio: sono previsti prezzi agevolati per i lavoratori del settore dell'accoglienza delle province di Savona e Imperia. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora possono usufruire di tariffe speciali.



È consigliata la prenotazione per usufruire di agevolazioni sull'ingresso, con priorità riservata ai clienti con tavolo, in modo da garantire la migliore esperienza possibile.



Let the magic of Le Vele surprise you! Ti aspettiamo!







Le Vele Alassio presents Feelings Fri 24th April 2026



Come to Feel the Rhythm!



Fri 24th April 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

FEELINGS

Season Preview

Part. I





LINE UP

Baptiste Caffrey (FR)

Lance (GR)

+

Francis Key



DETAILS

- Dress Code: Elegant & Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante & Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-feelings-fri-24th-april-2026/226386/channel/le-vele







Le Vele Alassio On The Wave Saturday 25th April 2026



We are finally back and ready to party more than ever!

Let the magic of Le Vele surprise you!



Saturday 25th April 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

ON THE WAVE

Spring Season 2026





LINE UP

Giovanni Ursoleo (Extended Set)



DETAILS

- Dress Code: Elegant & Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante & Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-on-the-wave-saturday-25th-april-2026/227299/channel/le-vele







Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721