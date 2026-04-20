Trofarello si prepara a celebrare l'81° anniversario della Liberazione

Il Comune di Trofarello, insieme alla sezione locale dell'Anpi, sta ultimando i preparativi per celebrare l'81° anniversario della Liberazione.

Sabato 25 aprile è in programma una intensa giornata di eventi. Si comincia alle 9.15 con il ritrovo presso la Chiesa Parrocchiale di Valle Sauglio. Alle 9.45 è in programma la commemorazione presso l'Obelisco del Cimitero, poi alle 11 ci sarà un momento un momento di raccoglimento ai giardini di via Romita, all'angolo con via San Giovanni Bosco.

Dalle ore 11, in piazza I Maggio, di fronte al monumento ai caduti, è in programma la cerimonia, con interventi del sindaco Stefano Napoletano e della vicepresidente della sezione Anpi universitaria Maria Chiara Acciarini. Sarà presente anche la banda musicale Santa Cecilia di Trofarello.

L'invito a partecipare è rivolto alla cittadinanza e a tutte le associazioni del territorio.