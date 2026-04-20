Sapori, filiere e radici: a Cavour debutta ‘Terre e Cibo’

Ci sono gli ingredienti della tradizione ereditati da Cavour Carne ma con uno slancio verso tutti i prodotti tipici del territorio. ‘Terre e Cibo’ è la nuova manifestazione primaverile dedicata alla qualità di ciò che mangiamo, al valore della terra, delle tradizioni agricole e delle filiere locali. A partire da giovedì 23 aprile, Cavour sarà centro d’incontro delle eccellenze del territorio con esposizione di prodotti e macchinari, convegni, appuntamenti enogastronomici e laboratori. Il cuore della manifestazione batterà nel fine settimana di sabato 25 e domenica 26 aprile quando verrà aperta la tensostruttura di piazza Sforzini (ingresso libero) e il paese si riempirà di iniziative.

Appuntamenti con il gusto

Pur rimanendo al centro dell’attenzione, la carne di Razza Piemontese non sarà più l’unica protagonista. L’evento sarà dedicato anche ad altri prodotti tipici dell’area: “Il cambio di nome della manifestazione è quindi necessario per raggiungere il nuovo obiettivo di una proposta più completa, in linea con gli scopi dei Distretti del cibo, ‘Terre da tastè’ e ‘Frutta del Monviso’, di cui siamo soci fondatori” commenta il sindaco, Sergio Paschetta. L’organizzazione è in mano alla ProCavour che dal 2013 affiancava il Comune per Cavour Carne. Proprio l’associazione curerà l’offerta enogastronomica nel Palagusto della tensostruttura di piazza Sforzini.

Lì sabato dalle 11,30 alle 14,30 verrà servito il ‘Pranzo con la Piemontese’: un pasto completo a self service con il bollito alla piemontese e i piatti tipici di carne preparati dalla ProCavour in collaborazione con i macellai locali. La sera invece, a partire dalle 20, è in programma la ‘Grande Grigliata’. In menù: affettati misti, insalata russa, grigliata mista con costina, salsiccia e alette con patatine fritte, dolce colomba Bonifanti con crema al caramello, acqua e vino. Costo: 30 euro.

La domenica invece si pranzerà con il bollito alla piemontese i piatti tipici di carne preparati dalla ProCavour in collaborazione con i macellai locali, mentre alle 20 ci sarà la cena con gli allevatori aperta a tutti. In menù vitello tonnato, battuta di fassone, insalatina primavera, bollito misto con insalata verde, formaggi, dolce colomba Bonifanti con zabaglione, acqua e vino. Costo: 32 euro. Le cene vanno prenotate entro il 21 aprile all’ufficio della ProCavour in Via Roma 3 dalle 8,30 alle 11,30 o telefonando al numero 0121 68194.

Dalla gallina bianca al suino nero

Grazie a ‘Terre e Cibo’ nei giorni della manifestazione verrà recuperato il legame con alcune varietà storiche legate al paese: “Come la nostra Gallina Bianca oggi diventata Gallina bianca di Saluzzo e il Suino Nero di Cavour, nel tempo perso e poi faticosamente recuperato con la denominazione Suino Nero del Piemonte” spiega Paschetta.

Sabato 25 infatti si svolgerà la ‘Prima giornata della Gallina Bianca di Saluzzo e le razze autoctone piemontesi’ in piazza Martiri e IV Novembre curata dalle associazioni A.RA.AVI., AAPA, A.A.C.A.P, dall’Università di Torino con il progetto Tubavi e Covarap Razze Autoctone. Ci sarà una mostra mercato con vendita di trasformati, momenti di intrattenimento e cultura avicunicola e degustazioni. Per l’occasione si svolgerà ‘Cavour in piume’ la mostra-scambio ornitologico e di animali da cortile.

A un’altra varietà storica è dedicato uno degli appuntamenti del sabato pomeriggio. Alle 15,45 è in programma ‘La rinascita del suino nero di Cavour’: laboratorio e degustazione con i

salumi del nero di Cavour, in abbinamento le bollicine della scuola Malva Arnaldi di Bibiana. L’evento a cura di Slow Food Pinerolese con la partecipazione del dott. Sergio Capaldo. Prenotazione obbligatoria al numero 338 2951730.

Gli appuntamenti della vigilia

Ma questi sono solo alcuni degli appuntamenti del fine settimana che vengono introdotti da due eventi alla vigilia di ‘Terre e Cibo’. Giovedì 23 aprile è in programma il convegno ‘L’allevamento bovino piemontese, presidio di qualità per i consumatori e per l’ambiente’ a cura di Coldiretti Torino. Si svolgerà a partire dalla 20,45 nella sala consiliare del municipio in Piazza Sforzini 1. Venerdì 24 aprile, alle 20, ci sarà invece la ‘Cena animata’ al Palagusto con Davide Audisio e Aliai Dea. In menù: gnocco di pan fritto con affettati misti, battuta di Fassona Piemontese, agnolotti al burro e salvia, tre mini hamburger, salame di cioccolato, caffè, acqua e vino. Costo: 30 euro. A seguire musica anni 70/80/90 disco e latino. Prenotazioni entro il 21 aprile all’ufficio della ProCavour in Via Roma 3 dalle 8,30 alle 11,30 o telefonando al numero 0121 68194.

Per consultare il programma completo di ‘Terre e Cibo’ clicca qui.