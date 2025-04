"Festa grande di aprile": Al Gobetti il racconto teatrale della Liberazione

Il Teatro Gobetti si prepara ad ospitare, in prima nazionale dal 23 aprile al 4 maggio, "Festa grande di aprile" di Franco Antonicelli, con la regia di Giulio Graglia. Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale in collaborazione con il Polo del ‘900, ripercorre attraverso la drammaturgia di Diego Pleuteri e la consulenza storica di Gianni Oliva, un periodo cruciale della storia italiana, dal delitto Matteotti (1924) alla Resistenza e alla Liberazione (1945).

Pubblicato nel 1964 e premiato per il suo valore drammatico sulla Resistenza, il testo di Antonicelli si sviluppa in una sequenza di quadri rapidi, offrendo una visione cinematografica di una tragedia che culmina nella catarsi della Liberazione. In scena, un cast che include (in ordine alfabetico) Francesco Bottin, Hana Daneri, Matteo Federici, Iacopo Ferro, Celeste Gugliandolo, Diego Pleuteri, Michele Puleio e lo stesso Gianni Oliva, accompagnati dalle scene di Fabio Carpene, i costumi di Giovanna Fiorentini, le luci di Antonio Merola e le musiche originali di Andrea Chenna. La cura dei movimenti scenici è affidata ad Antonio Bertusi.

Lo spettacolo si propone come un invito collettivo e consapevole a rivivere un momento fondamentale della storia italiana, attraverso le vicende di uomini e donne, arricchite dai canti e dalle musiche dell'epoca eseguiti dal vivo. L'ultima scena, con le figure evanescenti dei condannati a morte, vuole essere un monito al rispetto e alla riflessione, anche nella gioia della Liberazione. L'obiettivo è rileggere la storia con occhi contemporanei, sensibilizzando le coscienze, in particolare quelle dei più giovani.

INFO: Teatro Carignano, piazza Carignano 6. Dal 23 aprile al 4 maggio. Orari: martedì, giovedì e sabato ore 19.30; mercoledì e venerdì ore 20.45; domenica ore 16; Lunedì riposo. Info tel. 0115169555 – 800235333 - www.teatrostabiletorino.it.