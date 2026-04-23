Pinasca e Inverso tornano a sfilare assieme per il 25 Aprile

Pinasca e Inverso Pinasca tornano a celebrare il 25 Aprile con il corteo comune sospeso ormai da qualche anno. “La tradizione si era già interrotta prima della pandemia, ma in passato era radicata. Ricordo sfilare il corteo fin da quando ero bambino” spiega Guido Rostagno, presidente della sezione Anpi di Inverso e Pinasca. Sabato 25 a partire dalle 10,30 viene riproposta la tradizione: “Ha senso collaborare tra Comuni perché si tratta di paesi ‘fratelli’ e perché la nostra sezione è intercomunale” aggiunge.

Le celebrazioni iniziano alle 9,15 a Castelnuovo con ritrovo in piazza Bertetto e deposizione di fiori alla lapide che ricorda i partigiani fucilati in quella località. Alle 9,45 l’appuntamento è alla sede Ana di Pinasca con l’alzabandiera e deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti. Si prosegue al salone polivalente dove si unirà la classe quinta della scuola primaria Hurbinek: “Gli alunni presenteranno un lavoro svolto durante l’anno scolastico sul tema della Resistenza con le maestre Ilaria Carena e Manuela Richiardone. Poi, verso le 10,30, partirà il corteo verso Inverso Pinasca al seguito dell’Unione musicale”.

Al salone polivalente di Inverso Pinasca ci sarà poi il pranzo organizzato dagli Alpini (prenotazioni al 324 6340370).

Gli alunni della Hurbinek sono protagonisti anche di un evento in programma alla vigilia della festa. Domani, venerdì 24 aprile, alle 14,30, al salone polivalente di Pinasca, i ragazzi presentano ‘Fuochi d’artificio’, libro di Andrea Bouchard, diventato una serie televisiva della Rai. Dialogheranno con l’attrice protagonista, la pinerolese Anna Losano.