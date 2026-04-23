Tre incredibili feste di Capodanno da non perdere

Il veglione ha origini antichissime: è una festa da ballo che, dal passato ad oggi, si svolge o in un teatro o in una sala fino alle prime ore del mattino. Oltre ai Veglioni di Capodanno esistono quelli di Carnevale o di altre grandi feste o occasioni. Questo tipo di festa si vive anche esterno, con balli e danze in giardini, ville o grandi piazze fino all'alba.

Questo insieme di tradizioni si sono spostate dal pubblico al privato: famiglie, comunità, grandi gruppi di amici possono affittare sale oppure sfruttare case estive o ville in affitto per festeggiare fino all'alba l'arrivo del nuovo anno. Da diversi anni cresce l'organizzazione di grandi eventi, nei ristoranti o sale d'albergo, dai teatri alle discoteche, passando anche per imbarcazioni turistiche, treni di mezzanotte o pullman da noleggiare. Il nostro articolo è un excursus di queste possibilità.

Capodanno come festa dei sensi, ecco il gala party Profumo

A Roma si festeggia un veglione di Capodanno dal titolo Profumo, spazio sensoriale. Si tratta di un evento esclusivo, elegante, che unisce la cena di gala al party musicale, dinamico e suggestivo. Il nuovo anno, in una Roma Nord segreta e frizzante, si festeggia vivendo un vero e proprio viaggio sensoriale: cibo e musica si uniscono per regalare un effetto indimenticabile.

Il viaggio sensoriale è racchiuso nei menù costruiti ad arte, nelle ambientazioni fiabesche e nei sottofondi musicali soft e dinamici quando richiedono energia. Gli ospiti possono scegliere diverse formule di ingresso, dalle 21 fino alle 23.30. La cena può essere servita o vissuta nella formula buffet, ci sono diversi ingressi disco e tavoli post cena dove si possono sorseggiare drink e bevande in attesa del brindisi di mezzanotte. Intanto si ascolta della buona musica. La main room è animata dal Dj Roberto Quattrino, c'è anche una Secret Room e le esibizioni al pianoforte di Luca Arcangeli e Alessandro Gallozzi.

Tra i piatti della cena di gala troviamo Risotto Carnaroli Acquerello, astice e tartufo bianco, ricciola in crosta di mare, tartare di gambero viola. I buffet prevedono portate di mare e di terra, cotechino e lenticchie non possono mancare, vengono serviti a mezzanotte dopo il brindisi di fine e inizio anno. L'evento prevede prenotazione e dress code elegante, prepararsi in anticipo è importante.

Terrazze al Colosseo, un veglione monumentale a Roma

Terrazze al Colosseo è un veglione di capodanno scenografico, una festa dentro una location con vista privilegiata. Il Rooftop de Le Terrazze al Colosseo si trova all'interno dell'Hotel Room Mate Mia Collection a pochi passi dal monumento romano. L'Hotel è conosciuto per le sue due terrazze panoramiche, la prima con vista diretta sul Colosseo, la seconda su uno scorcio di tetti antichi di palazzi storici. Un qualcosa che succede in altre città , composte da vie con palazzi e strutture monumentali. L'evento offre anche spazi intimi e curati, un'atmosfera elegante e raffinata che accontenta sia chi vuole vivere la mondanità, sia chi preferisce un'accoglienza e un servizio più riservato.

Ogni 31 dicembre, la serata inizia alle 20,30, il cenone servito è esclusivo, accompagnato con vini da abbinamento ad ogni portata. A mezzanotte il brindisi è con lo champagne e altro buon cibo: lenticchie, cotechino ma anche scampi, capesante, ravioli con brasato. Possibilità di menù vegetariani e proposte dedicate ai bambini. La musica lounge crea un sottofondo soft, elegante e sensoriale. I prezzi della serata variano da 90 a 180 euro, la prenotazione online si consiglia con molto anticipo, previsto dress code elegante.

Il Circo presente come arte nelle feste apre il suoi tendoni a mezzanotte

Il circo è presente con le sue arti in molte feste di Capodanno ma talvolta apre anche i suoi tendoni. Accoglie spettatori, offre il cenone e spettacoli da giocolieri, acrobati e clown. A Roma, con largo anticipo perché i posti finiscono subito, è possibile festeggiare il Capodanno al Circo Rony Roller.

Lo spettacolo è stato premiato al Festival del Circo di Montecarlo, con la collaborazione speciale di Stefano Orfei, offrendo quasi due ore di emozioni nel mondo affascinante del circo classico. La famiglia circense è tra le più conosciute a livello internazionale, il suo tour gira in Spagna, Francia, Stati Uniti e Russia. Lo spettacolo prevede la presenza anche di animali, la serata inizia alle 20.30 con lo spettacolo. Alle 21,30 c’è l'intervallo con buffet, si mangia nel Gran Foyer riscaldato, nel menù: tramezzini, panini farciti, piatti della tradizione romana e zampone con lenticchie, dolci natalizi e brindisi con lo spumante.

Arriva poi il bello, lo spettacolo finisce anche per gli artisti, la festa continua con animazione e musica e i circensi che festeggiano insieme alle famiglie, ai bambini, a tutti gli spettatori. Presente dj set per ballare fino all'alba. L'evento è a numero chiuso e adatto a tutte le età, prezzi accessibili fino a 45 euro con riduzione per i più piccoli.



















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